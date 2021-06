Biden „szülő embereknek” nevezi az anyákat

Joe Biden elnök 6 trillió dolláros költségvetési javaslatában, 200 millió dollárt különítettek el az anyák egészségügyi ellátására – írja a V4NA hírügynökség.

A tervezet szerint 200 millió dollárt kell elkülöníteni az anyák halálozási mutatóinak csökkentésére. Ennek részeként segítséget kell nyújtani a városoknak abban, hogy minden gyermekorvosi rendelőben el lehessen helyezni egy, a gyermekek fejlődésére szakosodott embert, és létre kell hozni terhességi programokat.

Mindezen intézkedésekre azért van szükség, mert az Egyesült Államokban a legmagasabb az anyák halálozási aránya a fejlett országok között, illetve az országon belül is magasabb a feketék, az indiánok, és más színes bőrűek halálozási rátája a felmérések szerint.

A kifejezést már korábban is többen használták, és a célja, hogy teret engedjenek a nem bináris egyéneknek, akik nem nőként azonosítják magukat, de szülhetnek, vagy szülni akarnak. A költségvetés-tervezet ezen megfogalmazása pedig kimondja, hogy ezentúl nekik is egyértelműen járni fog a jogszabályban foglalt támogatás.

Korábban Cori Bush demokrata képviselő asszony is „szülő embereknek” hívta egy beszédében az anyákat, amit azzal magyarázott, hogy a kisebbségi nők gyermekvállalását támogatja ezzel. Akkor a konzervatívok rámutattak arra, hogy ez a kifejezés hátrányosan érinti az anyákat, mert a gyermek születésére, és felnevelésére nem egy monumentális folyamatként, hanem egy biológiai funkcióként tekint.

A nemi alapú kifejezések kiküszöbölésére törekvők álláspontja szerint viszont az „anya” kifejezést már túlságosan is összekapcsolták a női nemmel, annak ellenére, hogy a Nemzeti Abortuszjogi Akció Liga állítása szerint „nem csak a cisz nemű nők [magukat nőként azonosító nők] eshetnek teherbe”.

„Biden költségvetése az első ismert alkalom, hogy ez a kifejezés egy szövetségi szintű dokumentumba került be. A költségvetés nyelvezete azonban nem mindig következetes. Egy másik szakaszban, ami a fizetett szabadságra vonatkozik, az anyák munkahelyének a megtartását írják le”, írja a Washington Free Beacon.

A dokumentum más újdonságokat is tartalmaz, Biden költségvetése 1977 óta az első, amely nem hivatkozik a Hyde-féle törvénymódosításra, ami megakadályozza, hogy az abortuszt és az azzal kapcsolatos szolgáltatásokat, ingyenesen lehessen idénybe venni. Ez abból fakad, hogy rengeteg abortuszt támogató jogvédő szervezet gyakorol nyomást az elmúlt időszakban a Biden kormányra.

