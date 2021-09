Biden jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot az amerikai hírszerzés volt vezetője szerint

A következő három év egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogy van egy elnökünk, aki nem hallgat a hírszerzésre. Az információink kristálytiszták voltak azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni Afganisztánban, ha feltételek nélkül kivonulunk, azonban Biden a további tárgyalások helyett pontosan abba az irányba indult el, ami végül az előre megjósolt katasztrófához vezetett, állítja a nemzeti hírszerzés volt igazgatója.

John Ratcliffe arra figyelmeztetett, hogy az amerikai titkosszolgálat tisztségviselői még sokáig nem fogják biztosan tudni, hogy milyen negatív következményekkel járnak Biden tettei – írja a V4NA hírügynökség.

Kiemelte, hogy “Afganisztán jelentette korunk legnagyobb vereségét az Egyesült Államok számára, a kudarc pedig életet lehelt világszerte a radikális iszlám mozgalmakba. Azonban ennél sokkal nagyobb aggodalomra ad okot, hogy mit tett Joe Biden a nemzetbiztonságunkkal, amit az afganisztáni katasztrófán túl is rengeteg veszteség ért. Mit gondol, hogyan fog működni a hírszerzésünk a Közel-Keleten és a világ más részein, ahol leginkább az emberi forrásokra támaszkodunk? A nekünk dolgozó ottani emberektől pedig hogyan várhatjuk el, hogy a saját és a családjuk életét is bízzák az Egyesült Államokra, ha azt látják, hogy azokat az embereket, akik együttműködtek velünk, most végzik ki a tálibok Afganisztánban?”.

“Írtam egy cikket arról még igazgatóként, hogy Kína jelenti az Egyesült Államokra a legnagyobb nemzetbiztonsági fenyegetést. Ez így is volt akkor, amikor befejeztem a munkámat. Én vagyok az a személy, akinek a legtöbb információja van arról, hogy Kína továbbra is egzisztenciális veszélyt jelent az Egyesült Államokra. Azonban ha ma írnám meg a cikket, azt mondanám, hogy

jelenleg rövidtávon a legnagyobb nemzetbiztonság fenyegetést Joe Biden és a nemzetbiztonsági apparátus jelenti. Azért vélekedek így, mert az elmúlt nyolc hónapban szó szerint mindent rosszul csináltak, ami Kínát, Oroszországot, Iránt, Afganisztánt és a Közel-Keletet illeti. Ez pedig nagyon komolyan befolyásolja a nemzetbiztonsági helyzetünket”

– mondta Ratcliffe.

Ratcliffe továbbá úgy vélekedett, hogy Joe Biden miatt Amerika pozíciói egyre gyengébbek Kínával, Oroszországgal, Iránnal és az iszlám terroristákkal szemben.

Ez az adminisztráció és a nemzetbiztonsági apparátus folyamatosan rossz döntéseket hoz, és továbbra is figyelmen kívül hagyja az elemzéseket, a beérkező információkat” – tette hozzá.

Ratcliffe megjegyezte, hogy a Biden által előidézett afganisztáni katasztrófa “a gyávaságot demonstrálja a nemzetközi színpadon a szövetségesek és az ellenfelek irányába is”.