Fehérorosz vadászgép leszállásra kényszerítette a Ryanair gépét

Az FR4978 járatszámú Ryanair-gép szokásos menetrend szerinti útján tartott Athénből a litván Vilnius felé. Amikor a gép Belarusz légtere felett szállt, a pilótákat értesítették a minszki hatóságok: információt kaptak arról, hogy a repülőn robbanószerkezet lehet. Az utasszállító ekkor már majdnem a litván határnál járt, közelebb Vilniushoz, mint a belarusz fővároshoz. A minszki diszpécserek azonban erősködtek: kivizsgálás céljából a járatnak le kell szállnia Minszkben. Ezt nyomatékosítandó

Az azóta publikált felvételek tanúsága szerint a vadászgép levegő-levegő rakétákkal volt felszerelve. A pokolgépről szóló hír utólag hamisnak bizonyult – írja a Magyar Nemzet.

Azonban közben kiderült, hogy ki utazott a gépen: Roman Protaszevics, a legnagyobb belarusz Telegram-csatorna, a közel hárommillió aktív követővel rendelkező Nexta egyik alapítója és korábbi főszerkesztője. A Litvániába kényszerült Nexta volt a tavaly augusztusban kirobbant, hatalom elleni tüntetések legfontosabb médiabázisa: a két alapító, Sztyepan Putilo és Roman Protaszevics itt közvetítették és szervezték az ellenzéki mozgalmat.

Habár a Belarusz területén működő ellenzéki csoportok és sajtó nagy részét a hatalom bezáratta, a Vilniusban, Telegramon keresztül működő Nextával nem sokat tudtak tenni.

de Litvánia nem volt hajlandó kiadni az újságírókat, sőt még testőrséget és állított melléjük.

– Amikor a repülőgép manővert hajtott végre Minszk felé, az egyik srác pánikolni kezdett, és megfogta a fejét. […] Négyesével kivittek minket a repülőről, a kutyák megszagolták a holmijainkat. Azt a fiatalembert félreállították, a holmiját kiszórták a leszállópályára.

– mondták el a Delfi.lt litván lapnak az utasszállító szemtanúi.

A belarusz hatóságok akciója sokkolta az európai államokat. Litvánia egyértelmű, szervezett titkosszolgálati akcióról beszélt, és felszólította Lukasenkát, hogy engedje szabadon Protaszevicset. A lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawieczki állami terrorizmusnak nevezte az ügyet, míg az osztrák és a német külügyminisztérium azonnali kivizsgálást követelt. Az eset a hétfőn kezdődő uniós csúcson is napirendre kerülhet.

– Megkértem az Európai Tanács elnökét, hogy a holnapi [vasárnapi – a szerk.] EU-s csúcs tematikáját terjesszük ki, és azonnali szankciók bevezetéséről tárgyaljunk Aljakszandr Lukasenka rezsimjével szemben – írta ki vasárnap este Mateusz Morawieczki lengyel kormányfő a Twitter-oldalára.

– véli Morawieczki.

I have asked @eucopresident to expand tomorrow’s #EUCO agenda and discuss immediate sanctions against A. Lukashenka regime. Hijacking of a civilian plane is an unprecedented act of state terrorism. It cannot go unpunished.

A brit Ryanair légitársaság kikényszerített minszki leszállásának más következményei lehetnek: Tom Tugendhat, a brit parlament külügyi bizottságának vezetője szerint Európának azonnal le kell állítania az összes járatát Belarusz felett.

– Nagy-Britanniának, az EU-nak és a NATO-nak válaszolnia kell a történtekre. Azonnal be kell tiltani az összes átrepülést Belarusz felett, és be kell tiltani a rezsimmel kapcsolatos személyek utazását – írta Tugendhat a Twitter-oldalán.

The UK, EU and NATO have to respond to the forcing of an aircraft to the ground by Belarus.

We need an immediate flight ban to the state and a travel ban for regime-connected individuals.

— Tom Tugendhat (@TomTugendhat) May 23, 2021