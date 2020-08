Több mint százan meghaltak a bejrúti robbanásban, magyar áldozatról nem tudnak (fotók)

Meghaladja a százat a bejrúti kettős robbanás halálos áldozatainak száma, a sérültek száma több mint négyezer, és legalább kétszázezer ember vált földönfutóvá, miután a hatalmas erejű detonációban az otthonuk megsemmisült – közölte a helyi média szerdán a hatóságokra és a vöröskeresztre hivatkozva. Az eltűntek keresését a romba dőlt épületek alatt nehezíti, hogy nincs áram, de leállt a telefonszolgáltatás és az internet is.

Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították a keddi rendkívül erőteljes robbanások miatt. A Sky News Arabia hírtelevízió a libanoni vöröskeresztre hivatkozva azt közölte, hogy a hatalmas erejű detonáció halálos áldozatainak száma meghaladja a százat és több mint négyezren megsérültek. Köztük van az ENSZ 48 alkalmazottja és 27 családtagja – közölte szerdán az al-Dzsazíra hírtelevízióval Farhan Haq, az ENSZ-főtitkár szóvivője.

Nem tudnak magyar áldozatról, de a nagykövetség épülete is megsérült

„Nem tudunk arról, hogy a tragédiában magyar állampolgár érintett lenne, segítséget mostanáig senki sem kért”

– közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a közösségi oldalán. Hozzátette: „A nagykövetség természetesen kapcsolatban van a helyi hatóságokkal. A robbanás során a követség épülete is megsérült, álmennyezetek szakadtak le, és ablakok törtek be, ahogy több munkatársunk lakásán is. A kollégák jól vannak, készek arra, hogy szükség esetén segítsék a magyar állampolgárokat.” Együttérzésüket fejezik ki az áldozatok családjainak és a sérülteknek, Libanon mellett állnak ebben a szörnyű helyzetben – írta Menczer Tamás.

A kórházak már megteltek sérültekkel

Nagy erőkkel folyik az eltűntek utáni kutatás és a romok eltakarítása. George Kettaneh, a helyi vöröskereszt vezetője szerint a szervezet az egészségügyi minisztériummal karöltve próbálja elhelyezni a halottasházakban az áldozatok holttestét, a kórházak pedig már megteltek sérültekkel.

Kedd késő estére összehívott rendkívüli ülésén a Legfőbb Védelmi Tanács nyilvánította katasztrófa sújtotta várossá Bejrútot, és a testület azt javasolta a kormánynak, hogy szerdán hirdessen ki rendkívüli állapotot két hétre.

Az egészségügyi miniszter közlése szerint sokan eltűntek, keresésüket a romba dőlt épületekben és a törmelék alatt nagyon nehezíti, hogy nincs áram. Leállt a telefonösszeköttetés és az internetszolgáltatás is.

Marvan Abbud bejrúti kormányzó közölte a libanoni MTV televízióval, hogy

200-250 ezer közé tehető azoknak a száma, akik elveszítették otthonukat. A hatóságok azon vannak, hogy élelemmel, ívóvízzel és hajlékkal lássák el őket.

A tűzoltóság tíz emberét veszítette el, és a kár 3-5 milliárd dollárra (880-1500 milliárd forint) vagy még annál is többre rúg – mondta a kormányzó.

A robbanások miatt ehetetlenné vált a kikötő magtáraiban tárolt gabona. A gazdasági miniszter közölte, hogy Libanon majd importra szorul, de egyelőre elég búzája van.

Ha év elkobzott anyag robbanhatott fel

A robbanások okát még mindig nem tudni.

Az első hírek szerint petárdaraktárban keletkezett tűz okozta az elsőt, a második rendkívüli erősségét pedig az, hogy nagyon nagy mennyiségű, 2700 tonna ammónium-nitrát robbant fel, amelyet hat éve kobozott el, és azóta egy kikötői raktárban tárolt a vámhivatal.

Ammónium-nitrát robbanására utal az is, hogy szemtanúk szerint utána narancssárga felhő keletkezett. Hasonló, vörösesbarna színe van a nitrátvegyületek robbanása után keletkező, mérgező nitrogén-dioxid gáznak is. A bejrúti kormányzó szerint 2014-ben készült egy biztonsági jelentés, amely felhívta a figyelmet arra, hogy a fővárosban robbanás következhet be, mert helytelenül tárolnak rendkívül robbanékony anyagokat.

Donald Trump amerikai elnök kedd este úgy nyilatkozott, hogy tábornokai szerint valószínűleg robbanószerkezet okozhatta a robbanásokat. Gabi Askenázi izraeli külügyminiszter viszont arról beszélt, hogy „baleset volt, amelyet tűz okozott”, és óvatosságra intett a különböző feltételezések kapcsán. „Nem látok okot arra, hogy ne higgyünk a bejrúti jelentéseknek” – mondta az izraeli külügyminiszter.

A jordániai földtani intézet szerint egyébként a robbanás egy 4,5-ös erősségű földrengésnek felelt meg a Richter skálán.

A detonációt még a 200 kilométerre fekvő Cipruson is érzékelték.

Egy helyszínen élő magyar látta a robbanást

Az M1 Híradónak Skype-on nyilatkozó Németh Ágoston elmondta: a kikötővel szomszédos városrészben lakik menyasszonyával, mintegy 300-400 méterre a történtektől. A lakásuk teraszáról nézte végig ahogy 17 óra 40 perckor lángba borult a kikötőben egy épület.

Először puskaropogásszerű hangot hallott, majd 18 óra után volt a második, az igazán hatalmas robbanás, amelyet a felvételeken látni. Egy pillanattal később az ablakok kitörtek, ő a földön találta magát és látta, hogy a lakásuk romokban van: minden ablak kitört, az összes bútor szanaszét repült, semmi nem maradt a helyén, mindenütt üvegszilánkok borították a padlót, a bejárati ajtó teljesen kidőlt, a lift fémajtaja beszakadt.

Úgy döntöttek, hogy barátaikhoz költöznek át. Útban feléjük az utcán folyamatos volt a szirénázás, és látták, ahogy sebesülteket visznek autókkal.

Mint mondta, a helyi híradások szerint egy ammónium-nitrát raktár égett és robbant fel. A műsorvezető kérdésére Németh Ágoston közölte: nem volt tudomása arról, hogy a közelben robbanószert tároltak volna. Mint mondta, az ammónium-nitrát műtrágyagyártáshoz is alapanyag, ezért nem jelentené ki, hogy robbanószer volt az épületben.

Közölte, hogy a teraszukról látta azt is, amint egy hajót a robbanás odébb lök, és az épület, amely kigyulladt, eltűnt, helyén kráter van, amelybe beömlött a tenger.

Németh Ágoston elmondta még, hogy jól vannak, szerencsére több magyar barátjuk él Bejrútban, akikkel felvették a kapcsolatot, azok pedig felajánlották, hogy megszállhatnak náluk.

Súlyosan megrongálódott Finnország libanoni nagykövetségének épülete

A finn kormány twitterüzenetben tudatta, hogy a tetemes anyagi károk ellenére senkinek nem esett baja a követség alkalmazottai közül.

Sanna Marin finn miniszterelnök „sokkolónak” nevezte a robbanás hírét, és részvétét nyilvánította a halálos áldozatok családtagjainak, akárcsak Pekka Haavisto finn külügyminiszter, aki üzenetében megemlítette, hogy még mindig nem tudni, mi okozta a katasztrófát.

Azbej Tristan: életmentő segítségre van szüksége Libanonnak Rövid távon életmentő segítségre van szüksége Libanonnak a bejrúti robbanás után – mondta a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára szerda reggel az M1 aktuális csatornán. Azbej Tristan telefonon bejelentkezve közölte, miután egyeztetett Libanon magyarországi nagykövetével és karitatív szervezetekkel, úgy látja, hogy elsősorban katasztrófavédelmi és orvosi segítségre van szüksége Libanonnak. Hozzátette, több mint 4000-en sérültek meg a keddi kettős robbanásban, és ennyi sérültet képtelen ellátni a helyi egészségügyi rendszer. Tudni kell azt is, hogy Libanonban jelenleg államcsőd van, és a bejrúti kikötőben a robbanás miatt nagy mennyiségű élelmiszer és gyógyszerkészlet semmisült meg, amelyeket középtávon pótolni kell – mondta. Hosszú távon pedig újjáépítési segítségre lesz szüksége az államnak, hiszen például egy kórház is megsemmisült a robbanásban – mondta Azbej Tristan.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén a bejrúti kikötőben, ahol hatalmas robbanás történt 2020. augusztus 4-én.