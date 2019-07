Már az ütközés előtt is halálos sebességgel cikázott a horvát BMW-s (videó)

A férfit szombaton elengedte a horvát rendőrség.

Mint megírtuk, hatalmas sebességgel rohant bele két autóba csütörtökön egy kocsi a horvát autópálya fizetőkapujánál.

A balesetben egy háromtagú magyar család autója teljesen összeroncsolódott, a tűzoltók sokáig küzdöttek, hogy kiszabadítsák őket. Mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek, de szerencsére már stabil az állapotuk. Az autóst szombaton elengedte a horvát rendőrség.

A férfi, mint egy most felbukkant felvételről kiderül, már a kapu előtt is szélsebesen száguldozott, ez jól látszik a Varazdinski.hr portál által közzétett videón is.