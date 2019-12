Az ünnepek alatt is folyamatosan ellenőrzik a határokat

Az ünnepek alatt is a biztonság az első, folyamatosan monitorozzuk a magyar határ körüli helyzetet – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.

Bakondi György kiemelte: a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a balkáni útvonalat és közvetlenül a magyar határokat. Közölte: nem mérséklődik, hanem romlott az európai migrációs helyzet idén az előző évhez viszonyítva.

A magyar határon jelentősen, több mint kétszáz százalékkal növekedett a migrációs nyomás, ezért a katonai és rendőri erők a megfelelő létszámban és technikai támogatással végzik a feladatukat az ünnepek alatt is – hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Bakondi György köszönetet mondott a határon szolgálatot teljesítő rendőröknek és katonáknak, akiket arról biztosított, hogy minden szükséges támogatást megkapnak.

Tájékoztatása szerint

pénteken 235 határsértőt fogtak el a magyar határokon, ennyi ember egy nap alatt 2015 óta nem próbálkozott illegálisan az országba jutni.

Közülük a román szakaszon tíz embert, öt palesztint és öt szírt, a szerb szakaszon pedig 38 esetben 225 embert, 195 szírt, 11 afgánt, 9 algériait, 3 tunéziait, 2-2 palesztint és irakit, valamint 1-1 líbiait, törököt és szudánit fogtak el.

Közölte: Magyarország szerb határszakaszán a tavalyi hatezerhez képest idén eddig 14 551, a horvát szakaszon a tavalyi 139-cel szemben 299, a román szakaszon a tavalyi 204 helyett 490 illegális határsértőt fogtak el, az ukrán szakaszon pedig a tavalyi 57-tel megegyezik idén is a számuk. Hozzátette: idén eddig 149 embercsempészt fogtak el, míg tavaly egész évben 134-et.

A belbiztonsági főtanácsadó elmondta, hogy a bevándorláspárti erők továbbra is politikai nyomás alatt tartják Magyarországot, amelyet a tényadatokra és a magyar emberek biztonsági igényére hivatkozva a leghatározottabban visszautasít a kormány. „Nem engedünk semmilyen politikai nyomásnak, továbbra is megvédjük a magyarok biztonságát és a magyar határt” – fogalmazott. Hozzátette: a tervezett betelepítésektől is megvédik Magyarországot, melyek „számos politikai megnyilatkozásban tetten érhetők az elmúlt hetekben”.

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a migrációs nyomás erősödése azt jelzi, hogy nagy számú utánpótlás áll rendelkezésre és nem csökkentek azok a tényezők, melyek a szervezésben, finanszírozásban, politikai támogatásban bátorítólag hatnak a migránsokra.

Emellett az, hogy Törökország körülbelül egymillió embert tervez visszatelepíteni szír területekre, számos embert útnak indulásra ösztönzött. Ez látszik abból is, hogy a magyar határnál elfogott határsértők legnagyobb része szír volt, míg korábban afgánok, pakisztániak és irániak voltak többségben – közölte.

Borítókép: Egy szlovákiai rendőr, egy magyar katona, valamint egy magyar és egy cseh rendőr (b-j) a magyar-szerb határon Röszke térségében 2015-ben, a migrációs válsághelyzet kirobbanásakor