Az MSZP szerint komoly betegellátási válság van Magyarországon

A „fideszes nagyurak” azonban nem akarnak ezen segíteni, miközben saját maguknak külön VIP-ellátást biztosítanak – mondta Korózs Lajos, az MSZP képviselője csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke a Honvéd kórház bejárata előtt újságíróknak azt mondta: a Fidesz károkozása az egészségügyben már nemcsak „rettegő betegekben”, hanem „halottakban is mérhető”. Korózs Lajos megerősítette, hogy az MSZP büntetőfeljelentést tett az elbocsátott szívsebész elhunyt betege ügyében, és kérdésre válaszolva közölte azt is, hogy közérdekű adatigénylést nyújt be az esetről készült vizsgálati anyag nyilvánossága érdekében.

A szocialista politikus bírálta a kormányt az egészségügyi várólisták miatt, mert szerinte Rétvári Bencének, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának állításával ellentétben, soha ilyen hosszúak nem voltak a várólisták Magyarországon, mint jelenleg.

Az MSZP szakpolitikusa azt is felrótta a kormánynak, hogy nem hozzák nyilvánosságra a kórházi fertőzések számáról szóló nyilvántartást, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy ezen a héten már két kórház sürgősségi osztályának vezetője mondott le, Pécsett és Veszprémben.

Korózs Lajos a „pofátlanság netovábbjának” nevezte, hogy eközben a népjóléti bizottságban a kormánytagok VIP-ellátásáról szóló vitában a „fideszes nagyurak” úgy gondolták, van Magyarországon elég orvos és nővér ahhoz, hogy Honvéd kórházban külön részleget biztosítsanak saját maguknak. Megerősítette: az MSZP népszavazást kezdeményez a miniszterek, államtitkárok egészségügyi VIP-ellátásának megszüntetéséről.

Úgy vélte: gőzerővel folyik a kétszintű egészségügy kialakítása, és az erről szóló dokumentum már elkészült a minisztériumban. Mikor hozzák nyilvánosságra, hogy fizetőssé akarják tenni az egészségügyet? – tette fel a kérdést.