Az illegális migrációval nemcsak a biztonsági, de a járványveszély is fokozódhat

Az Országgyűlésben napirend előtt téma volt a koronavírus-helyzet és a migrációs válság is.

Halász János (Fidesz) utalva a nemzetbiztonsági bizottság előző heti, zárt ülésén elhangzott tájékoztatóra, elmondta: Magyarországra is veszélyes a Törökország felől megindult migránsáradat. A hírek szerint több tízezren vannak a török-görög határon, és Európa belseje felé tartanak. A balkáni helyzet miatt enélkül is akár több százezres migránsáradat állhat össze – figyelmeztetett a képviselő. Hozzátette: aktivizálódtak a Soros-szervezetek is, és biztatják a migránsokat. Halász János értékelése szerint még súlyosabb lehet a helyzet, mint 2015-ben.

Kitért arra is, hogy mára az vált általános meggyőződéssé, amit Magyarország 2015-ben hangoztatott, azaz Európa határait bárhol éri támadás, meg kell védeni az illegális migrációtól. A Görögországnak nyújtott uniós segítséget Magyarország üdvözli és támogatja, jó lenne, ha hazánk is kapott volna, illetve kapna brüsszeli segítséget határai megvédéséhez. Az is jó lenne, ha minden parlamenti párt támogatná Magyarország és a magyar emberek védelmét. Ezzel azonban úgy tűnik, megint egyedül maradnak, Gyurcsányék és a szocialisták kezdettől bírálják a magyar határvédelmet. A múlt héten a szocialisták alelnöke arra utalgatott, hogy szerinte felesleges a kerítés, nem valódi, hanem pszichikai akadály – közölte.

Leszögezte: a Fidesz kitart a kerítés, a határvédelem és a tranzitzónák ideiglenes bezárása mellett. Kitért arra is, hogy nemcsak a biztonsági, hanem a járványveszély is fokozódhat. A most megindult migránsok nem szíriai területekről jönnek, hanem zöme Iránon, vagy Iránon keresztül, amely a koronavírus egyik gócpontja.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a külföldi állampolgároknak is alá kell vetniük magukat a járványügyi intézkedéseknek. Ha nem teszik, szabálysértést vagy bűncselekményt követhetnek el, és az ellenszegülők további magyarországi tartózkodásukat is kockáztathatják. Kitért arra a kormányzati intézkedésre, mellyel meghosszabbították a tömeges migráció okozta válsághelyzetet, és felfüggesztik a vízum kiadását az iráni állampolgárok számára. Folyamatosan szűrik az Olaszországból, Németországból vagy Franciaországból érkező utasokat, a milánói repülőjáratokat felfüggesztették. Az emberélet védelme a legfontosabb, és a hatékony védekezés mindenkitől követel erőfeszítéseket, mindenkinek ki kell vennie a részét – mutatott rá az államtitkár, aki kérte, mindenki folyamatosan figyelje a hatóságok tájékoztatását.