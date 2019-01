Ausztriában tranzitzónát létesítenek a bűncselekményt elkövető migránsoknak

„A tranzitzónából visszajönni nem lehet; csak egy irány van, ez pedig a bevándorló hazájába vezet” – mondta az osztrák belügyminiszter.

Ausztria jelenleg feszült helyzettel kénytelen megküzdeni: az ország belügyminisztere egyenesen rendkívülinek nevezte az állapotokat. Ezzel arra utalt, hogy a 2019-es év elején több nők elleni erőszakos bűncselekmény is történt, és szinte mindegyiket illegális bevándorlók követték el. A Kronen Zeitung című lap ráadásul azt is közli: 2018-ban 26,5 százalékkal nőtt a migránsok aránya az erőszakos bűnelkövetők között. Herbert Kickl szerint a migrációs válság hosszú távú következményei most kezdenek érezhetővé válni. A miniszter épp ezért egy három lépésből álló tervet mutatott be a kaotikus helyzet kezelésére – foglalja össze cikkében a 888.hu.

Ismertetik: Ausztria megegyezett Szíriával arról, hogy az arab ország folyamatosan visszafogadja majd állampolgárait, ahogy rendeződik a helyzetük. Emellett az osztrák belügyminiszter tervének legfontosabb eleme, hogy a bűncselekményt elkövető migránsokat egyből kiutasítják. Amennyiben a kiutasítás akadályokba ütközik, a bevándorlókat átmenetileg tranzitzónában helyeznék el, hogy addig se veszélyeztessék az osztrák embereket – áll a tervezetben.

Kickl cáfolta, hogy „lágereket” hozna létre, és kijelentette, hogy a jelenlegi helyzetben tabukat kell döntögetnie a kormánynak, ha helyre akarják állítani a rendet.

Borítókép: Illegális bevándorlók várakoznak kordonok között az ausztriai Spielfeld és a szlovén Sentilj közötti határátkelőhely osztrák oldalán 2015. november 4-én.

MTI Fotó: Varga György