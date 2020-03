Ausztrália és Új-Zéland elzárja magát a külföldiek elől

Ausztrália lezárja, Új-Zéland pedig már lezárta a határait az új koronavírus járvány miatt mindenki előtt, aki nem az állampolgára vagy nem rendelkezik állandó letelepedési engedéllyel – jelentették be csütörtökön hivatalosan.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök közölte újságírókkal, hogy külföldiek pénteken helyi idő szerint este kilenc óráig (közép-európai idő szerint délelőtt 11 óráig) léphetnek be az országba. A teljes lezárás oka, hogy „a fertőzöttek túlnyomó többsége külföldről lépett be az országba”. Beléphetnek még az országba az ausztrál állampolgárok és az állandó letelepedési engedéllyel rendelkező külföldiek családtagjai is – tette hozzá.

Ausztráliában mintegy 600 regisztrált fertőzött van, a halálos áldozatok száma pedig hat.

Új-Zéland már helyi idő szerint csütörtök hajnalban lezárta a határait. Jacinda Ardern miniszterelnök wellingtoni sajtóértekezletén felhívta a figyelmet arra, hogy az ország állampolgárainak és a letelepedetteknek igyekezniük kell visszatérni Új-Zélandra, mert egyre több légitársaság törli új-zélandi járatait. Az áruforgalom szabad marad a külvilággal – tette hozzá.

Új-Zélandon 28 fertőzéses eset van.