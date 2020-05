A romákról, de romák nélkül tárgyaltak Sorosék

Számítanak-e a romákra az Európai Unió gazdasági felépítése során? – ezzel a címmel szervezett konferenciát a Soros György-féle Open Society Fundation (OSF). A beszélgetésen több uniós tisztségviselő és az Európai Parlament (EP) több tagja is részt vett, azonban a meghívottak között nem szerepelt roma származású EP-képviselő.

Járóka Lívia, az EP alelnöke, az unió romastratégiáján aktívan dolgozó képviselő a V4NA hírügynökségnek elmondta, egyáltalán nem lepte meg, hogy ők nem kaptak meghívást. Megjegyezte, Peter Pollák szlovákiai roma EP-képviselő és a roma szervezetek is jelezték felháborodásukat emiatt. Úgy tűnik, az ő véleményük nem számít Soros Györgyéknek – tette hozzá.

Járóka Líviának az elmúlt években is az volt a tapasztalata, hogy őket kihagyták az efféle tanácskozásokból. Túlnyomó részt az Európai Bizottsággal tárgyalnak, a konferenciáikon elhangozó kijelentések nem fedik a valóságot, és „egymást körbeidézve, saját sajtóorgánumaikban hirdetve terjesztik az álhíreket” – összegzett a roma származású EP-képviselő, aki már 2011-ben is aktívan részt vett az EU romastratégiájának kidolgozásában, és azóta is képviseli a cigányság ügyét az EP-ben.

A Soros-szervezet konferenciáján részt vett David Sassoli, az EP elnöke, Vera Jourova, az Európai Bizottság alelnöke, több EP-képviselő és a Roma Vállalkozásfejlesztő Kezdeményezések nevű civil szervezet képviselője. A beszélgetés moderátora Dobrev Klára, az EP alelnöke, DK-s EP-képviselő volt.

Különösen felháborító, hogy Soros György alapítványa nem tartotta fontosnak meghívni a témában kifejezetten érintett képviselőket akkor, amikor az EU épp a 2030-ig szóló roma befogadási és esélyegyenlőségi kezdeményezést tárgyalja, erősítette meg Járóka Lívia.

„Az ilyen jellegű konferenciákkal csak azt próbálják elfedni, hogy a 2011-es magyar elnökség alatt elfogadott roma stratégia továbbfejlesztésére semmifajta kézzel fogható eredményt vagy javaslatot a szocialista és baloldali kormányok nem tudnak felmutatni”

– tette hozzá. Kiemelte, reméli, hogy most az új stratégia jelentéstevői a roma vezetők javaslatait és nem a gyakran politikailag motivált és irányított lobbicsoportok javaslatait veszik majd figyelembe.

Véleménye szerint „az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak a konferencián résztvevő képviselői nagy hibát követnek el, ha ennyire egyértelműen szubjektív és tartalmilag is szakmaiatlan, a romák képviseletét mellőző konferenciázgatásokhoz adják a nevüket”.