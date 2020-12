A németek sem akarnak szavazást Deutsch Tamásról

A szerda este hatkor kezdődő néppárti ülésen mindenesetre biztosan megvitatják a Fidesz–KNDP delegációvezetőjének ügyét.

A németek nyomására maradhat el a Deutsch Tamás kizárásáról szóló, eddig szinte biztosnak vett voksolás az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójában. A ma este hatkor kezdődő néppárti ülésen mindenesetre biztosan megvitatják a Fidesz–KNDP delegációvezetőjének ügyét – írja a Magyar Nemzet.

Egybehangzó információk szerint a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) delegációja sem akar szavazást Deutsch Tamás néppárti frakcióból való kizárásáról, ezért a szerda estére tervezett, sokáig biztosnak tűnő voksolás elmaradhat. A ma este hatkor kezdődő néppárti ülésen mindenesetre biztosan megvitatják a Fidesz–KNDP delegációvezetőjének ügyét, illetve a kizárási kezdeményezés további lépcsőit. A német keresztény uniópártok adják a néppárt magját, annak meghatározó erejét.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az ATV-nek nyilatkozva jelezte, hogy a voksolás elmaradhat. „Meglátjuk, hogy a szavazás megtörténik-e. Én nem javasolnám, hogy nagy összegben fogadjon erre” – mondta a miniszter Rónai Egonnak az Egyenes beszéd című műsorban.

A brüsszeli sajtó szerda reggeli információi szerint Daniel Caspary, a német néppárti képviselőcsoport vezetője a Süddeutsche Zeitung helyi tudósítójának beszélt arról, hogy a Deutschról szóló szavazást legalább az ünnepek utánra kellene halasztani. „Nem kell rögtön, az érzelmekre alapozva dönteni” – mondta a német delegációvezető.

Megvolt a második bocsánatkérés is

Ahogy arról tegnap írtunk, Deutsch Tamás egy, az Európai Néppárt európai parlamenti (EP) képviselőinek küldött levelében kért újra elnézést korábbi nyilatkozatáért.

„Szerencsétlen hasonlattal éltem, ezt most visszavonom” – írta az EP-képviselő, aki a néppártiaknak küldött levelében reményét fejezte ki aziránt, hogy csökkenthetők a meglévő feszültségek. „Válsághelyzetben vagyunk, az egységünk megtartása talán sosem volt ilyen fontos ” – húzta alá Deutsch.

A Fidesz alapítóját amiatt akarják kizárni a néppárti frakcióból, mert egy, a Magyar Nemzetnek adott korábbi interjúban kritikával illette a néppárti frakcióvezetőt és az általa védelembe vett jogállamisági mechanizmust. „A Gestapo és az ÁVH is azt mondta, ami most a tervezett mechanizmussal kapcsolatban rendszeresen elhangzik: akinek nincs takargatnivalója, annak nincs félnivalója” – fogalmazott akkor egy Manfred Weber-idézetre reagálva. Deutsch azóta több alkalommal is elnézést kért a kijelentéséért.