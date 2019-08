A Magyar Patrióták Közössége üdvözli a MÁV intézkedését

A vasúttársaság szeptembertől az utastájékoztató kijelzőkön és táblákon magyar nyelven is feltünteti az elszakított területeken lévő állomások neveit.

A Magyar Patrióták Közössége üdvözli, hogy a MÁV – a társadalom több évtizede megfogalmazott jogos követelésének eleget téve – idén szeptembertől az utastájékoztató kijelzőkön és táblákon magyar nyelven is feltünteti az elszakított területeken lévő állomások neveit.

A külhoni állomásnevek kötelező idegennyelvű használatát 1950-ben rendelték el, amihez az állami vasúttársaság írásbeli kommunikációja egészen mostanáig tartotta magát, így ezzel az előrelépéssel a Rákosi-korszak egyik nyomasztó örökségét sikerült felszámolni. Megjegyzendő, hogy az utódállamok eddig sem voltak ilyen szemérmesek, hiszen például a román állami vasúttársaság szerelvényein évtizedek óta a Budapesta felirat díszeleg.

A magyar helységnevek használatát a hangos tájékoztatásban már 2007-ben bevezették, majd egy rövid ideig tartó 2009. évi visszalépést követően általánossá tették. Szintén több éves gyakorlat, hogy az internetes menetrendi keresőben a határon túli állomások magyar nevükön is szerepelnek.

A MÁV hangos utastájékoztatásában ugyanakkor a nemzetközi vonatok határon túli szakaszon lévő megállási helyei közül jelenleg csak a célállomást mondják be. Az egyesület ezért kezdeményezni fogja a MÁV Zrt.-nél, hogy a hangos utastájékoztatás során a vonat valamennyi határon túli megállási helyének nevét is mondják be, előmozdítva ezáltal az utazóközönség teljeskörű tájékozódását és a magyarság területi önazonosságtudatának helyreállítását.