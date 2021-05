Gulyás Gergely: május 28-tól megtarthatók a lakodalmak

A kormány legújabb intézkedéseiről számol be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak diplomája se lehetne a mai szabályok szerint

A tájékoztatót itt nézheti élőben, a videó alatt pedig szöveges tudósításunkat olvashatja:

Gulyás Gergely elmondta: ma kezdődik a 16-18 évesek oltása a Pfizer-vakcinákkal, ők 93 ezren vannak. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy 144 ezer Pfizer-vakcinát fognak felhasználni. A Pünkösd utáni első héten érhetjük el az 5 millió beoltottat.

Május 28-tól lehet lagzit tartani

Jövő héten ismét tárgyalni fog a kormány az esetleges enyhítésekről, a jelenlegi ütem alapján várhatóan Pünkösd után éri el a beoltottak száma az 5 millió főt. Ugyanakkor

bárhogy is alakulnak az oltások, május 28-tól lesz lehetőség a lakodalmak megtartására

– jelentette be a miniszter.

Ők kaphatnak védettségi igazolványt

Bármely uniós, OECD-ország, NATO-tagország, Ororszországban és Kínában kapott oltást magyar állampolgár, jogosult lesz védelmi igazolványra – tette világossá Gulyás. A WHO döntése a Sinopharm-vakcináról visszaigazolja a magyar döntés helyességét – tette hozzá.

A regisztráltak száma már 5 millió fölött van

Gulyás szólt arról is, hogy az oltás mindenki számára elérhető, és ezért regisztráljanak minél többen. A regisztráltak száma már elérte az 5 millió főt. Hozzátette, hogy június elejére, közepére mindenkit, aki regisztrált, azt be fogják oltani. A társadalmi védettség növekedésével jelentőse csökkent a halálozás és a fertőzési szám is – tette hozzá.

Benyújtotta a kormány az EU-s fejlesztési tervet

Gulyás Gergely elmondta, hogy benyújtották az uniós fejlesztési tervet, így egészségügyre a források 34 százaléka juthat, míg oktatásra több mint 50 százalék jut majd. Kéthónapos ellenőrzése lesz a tervnek – tette hozzá. A helyreállítási alapból felhasznált források a helyreállítást fogja segíteni – mondta Gulyás.

Júniustól nyithatnak a nyári táborok

Június 1-től a nyári táborokat is meg lehet tartani – jelentette ki miniszter, hozzátéve, a szervezést természetesen előbb is el lehet már kezdeni.

Elkészült a védettségi igazolvány applikációja – tette hozzá Szentkirályi Alexandra, ismertetve az alkalmazás működését is.

Nem módosítják a választási törvényt

A kormány nem tervezi a választási törvény módosítását, erre egyébként a törvények szerint lehetőség sincs a választást megelőző év január 1-től – mondta kérdésre válaszolva Gulyás Gergely.

Eddig hét országgal állapodott meg a kormány a védettségi igazolvány elfogadásáról

Eddig hét országgal állapodott meg Magyarország a védettségi igazolvány kölcsönös elismeréséről, most is sok tárgyalás zajlik – mondta egy másik kérdésre. Minden eddigi, népszerűnek számító országban nyaralhatnak majd a magyarok. A miniszter azt javasolta, hogy a Horvátországba utazók a védettségi igazolvány mellett az oltáskor kapott igazolópapírt is vigyék magukkal, így a horvát igénynek megfelelően igazolni tudják, hogy a második oltásuk óta eltelt már két hét.

Karácsonyék nem viszonyulnak nyitottan a sajtóhoz

Gulyás kérdésre azt mondta, hogy tavaly 5 százalékos recesszió volt, de jó hír, hogy idén az év végére visszakapaszkodhatunk oda, ahol a koronavírus-járvány előtt álltunk.

Gulyás elmondta, hogy a főváros baloldali vezetése nem viszonyul nyitottan a sajtóhoz. Mindenki meg tudja ítélni, hogy jó-e ha a főpolgármester nem nyilatkozik olyan sajtónak, amely nem csak dicséri őt – tette hozzá.