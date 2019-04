A kétnyelvű boltokért indítanak kampányt Erdélyben

A sajtótájékoztatóról kiadott közlemény szerint a kampány Székelyföld hét városában: Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Baróton és Gyergyószentmiklóson indul. Célja, hogy a vásárlói és szolgáltatói oldalon is tudatosítsa a kétnyelvűség fontosságát.

Az EMNT ügyvezető elnöke beszámolt arról, hogy már megkezdték a munkát, és két olyan multinacionális üzlethálózat – a Penny és a Profi – területi vezetőit keresték meg, amelyek nem adnak teret a többnyelvűségnek.

„Levélben fordultunk a területi üzletvezetőkhöz, kérve a többnyelvűség biztosítását, valamint a lehetőséget egy személyes találkozóra. Úgy gondoljuk: a vállalatok érdeke is, hogy a magyar vásárlók lényegesen magasabb komfortérzettel vegyék igénybe szolgáltatásaikat, ehhez pedig egyértelműen hozzájárul a többnyelvűség biztosítása is. Célunk, hogy az említett vállalatok tanuljanak meg magyarul, és üzletpolitikájukba is építsék bele a kétnyelvűséget. Emellett – természetesen – a helyi vállalkozókat is szeretnénk megszólítani, hiszen azt tapasztaljuk, hogy még a székelyföldiek esetében sem magától értetődő a fogyasztókat megcélzó, többnyelvű kommunikáció, noha erre minden vállalkozónak lehetősége van”