Ferenc pápa: a keresztények feladata a remény hirdetése a halál sötétségében

A Krisztus halálakor is a reményt választó nőket és férfiakat nevezte példaképnek Ferenc pápa a betegség és halál uralta mai világ számára a szombat esti vigília szertartásán, amelyet a koronavírus-járvány miatt az üres római Szent Péter-bazilikában mutatott be.

Az egyházfő kijelentette, a keresztényekre vár a feladat, hogy vigaszt nyújtsanak, magukra vegyék mások terheit, és az élet örömhírét hirdessék a halál idején.

„Ne engedjünk a csüggedésnek, ne tegyük félre a reményt. Reménykedhetünk és remélnünk kell, mivel Isten (…) nem hagyott magunkra” – mondta Ferenc pápa a homíliájában.

Hozzátette: Isten fénye beragyogta a sír sötétségét, és ugyanez a fény eljut az élet legsötétebb szegleteibe is.

„Nővérem, fivérem, ha el is temetted a szívedben a reményt, ne add fel! (…) Bátorság, Istennel nincs veszve semmi!” – hangoztatta a pápa.

A Krisztus sírjához tartó nőket idézte, akiknek fájdalmát a jövő miatti félelmek növelték. Ez volt életük legsötétebb pillanata, amiként nekünk a mostani időszak – emelte ki a pápa, megjegyezve, hogy a nők azonban nem hagyták magukat megbénítani, nem engedtek a sírásnak, nem zárkóztak pesszimizmusba, nem menekültek a valóságtól, nem mondtak le a szeretetről.

„Ez a mai éjszaka visszavonhatatlan joggal ruház fel bennünket, a reményhez való joggal (…), amely nem puszta optimizmust, vállveregetést vagy felszínes bátorítást jelent. A mennyek ajándéka, amelyet egyedül nem tudtunk megszerezni. Minden jóra fordul” – hangoztatta a pápa.

Beszédében a háborúk ellen is felemelte a szavát.

„Hallgattassuk el a halál kiáltását, elég volt a háborúkból! Álljon le a fegyverek gyártása és kereskedelme, mivel kenyérre, nem fegyverekre van szükségünk. Elég legyen az ártatlan életeket kioltó abortuszból, nyíljon meg a szíve annak, akinek van miből adnia, és töltse meg az üres kezét annak, aki a legszükségesebbet se birtokolja” – fogalmazott.

A vigília szertartása teljes sötétségben kezdődött, a fények akkor gyulladtak fel, amikor Ferenc pápa az oltárhoz érkezett. Megszólaltak a Szent Péter-bazilika eddig néma harangjai is, amelyek visszhangzottak Róma elnéptelenedett utcáin.

Az eddigi hagyományt módosítva, a szertartás nem a bazilika főbejáratától indult. Hiányoztak a kezükben mécsest tartó hívők is. A teljesen üres bazilikában a pápa a főoltár mögötti Katedra-oltárnál mutatta be a szertartást, itt áldotta meg a tüzet és gyújtotta meg a húsvéti gyertyát. Elmaradtak az ilyenkor szokásos keresztelések is.

Vasárnap Ferenc pápa a bazilikában mutatja be az ünnepi misét, és ugyanitt mondja el az Urbi et Orbi áldást, amelyet az egy hónapja lezárt Szent Péter tér helyett interneten követhetnek majd a hívők.