A fiatalok körében a Fidesz a nyerő

A Medián legfrissebb közvélemény-kutatása a pártok korcsoportok szerinti támogatását vizsgálta, s külön is szót ejtettek a fiatal, 18-29-es korosztályról. A felmérés szerint továbbra is a Fidesz a legnépszerűbb párt a teljes lakosság körében, s ugyanez igaz a fentebb említett, fiatalabb korosztályra is – adta hírül a Magyar Nemzet.

Ami a számokat illeti, a fiataloknál 34 százalék támogatja a Fideszt, többi korcsoportnál ez a szám mind negyven fölé esik. Bár a Medián megjegyzi, hogy a nagyobbik kormánypárt látványos erőfeszítéseket tett azért, hogy még jobban növelje támogatottságát a legfiatalabb választók körében, ennek egyelőre a számok szintjén még nem mutatkozott meg az érdemi eredménye.

Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a fiataloknál is a Fidesz a kimagaslóan legnépszerűbb párt.

A teljes felmérést a facebookon ITT találják.