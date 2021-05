A biológiai nemek tagadása káros hatással van a társadalomra

A héten zajlott a fellebbezési tárgyalása annak a nőnek, aki genderkritikus véleménye miatt vesztette el az állását. A tárgyaláson egy ügyvéd arról beszélt, hogy a biológiai nemet nem szabad összetéveszteni a nemi identitással, valamint hogy az előbbi tagadása káros hatással van a társadalomra – írja a V4NA hírügynökség.

A héten zajlott a fellebbezési tárgyalása Maya Forstaternek az Egyesült Királyságban. A nő korábban adószakértőként dolgozott, 2019-ben azonban elvesztette az állását, mert a genderideológiát kritizálta. A bűne mindössze annyi volt, hogy kijelentette, szerinte lehetetlen megváltoztatni vagy elhagyni az embereknek a nemüket.

Maya Forstater: Woman who lost job over transgender views warns of 'scary' precedent if her tribunal appeal fails https://t.co/jce5Wr9DxI — Sky News (@SkyNews) April 24, 2021

Maya Forstatert a véleménye miatt sokan támadták és transzfóbnak bélyegezték. Az állását úgy vesztette el, hogy a munkaadója nem akarta megújítani vele a szerződést a személyes álláspontja miatt. Az ügyet akkor a munkaügyi bíróság elé vitte, ahol azonban az az ítélet született, hogy a munkáltatója nem kezelte őt igazságtalanul, mert a genderkritikus véleményeket nem védi az egyenlőségről szóló törvény.

A bíróság ráadásul a nő bejegyzését, amelyben leírta a véleményét, sértőnek és kirekesztőnek ítélte meg.

Most a héten újra bíróság elé került az ügy a fellebbezés miatt. A tárgyaláson Ben Cooper arról beszélt, hogy

a biológiai tények figyelmen kívül hagyása káros hatással van az igazságos társadalomra. Az ügyvéd szerint a biológiai nem egy valós tény, és nem szabad összetéveszteni a nemi identitással – azzal ugyanis, ha valaki megváltoztatja a kinézetét, nem változtatja meg egyben a nemét is.

Maya Forstater’s employment appeal is incredibly important. If a woman can be sacked simply for saying biological sex is real and immutable, then freedom of expression will be in grave danger, says @Jo_Bartosch #istandwithmayahttps://t.co/Fy76Ayd2RK — spiked (@spikedonline) April 30, 2021

Ben Cooper rámutatott arra is, hogy

a fiatalokat és a gyerekeket rávezetik arra a téves hitre manapság, hogy meg tudják változtatni a nemüket és az ellentétes nem tagjaivá tudnak válni.

Maya Forstater ügyvédi csapata pedig az eredeti bírósági ítéletet és

a bíróság hozzáállását orwellinek jellemezte.

A 2019-es incidenssel kapcsolatban Maya Forstater a múlt héten szólalt meg a The Daily Telegraphnak adott interjúban. Ebben felidézte, hogyan jutott el idáig a véleménye miatt, és hogy milyen támadásokat kellett kiállnia nemcsak neki, hanem a családjának is. Számos YouTube-videó készült például az esetéről, ahol őt rágalmazták, és ezt látta a férje és a gyerekei is.

A nő elmondása szerint arcul csapásként érte őt, amikor a munkáltatója nem újította meg a szerződését. A 2019-es bírósági ítélet pedig elképesztette őt, és összetörte, amikor nem adtak neki igazat. Maya Forstater szerint a szólásszabadságot támadják jelenleg, és egy kalap alá veszik az ő genderideológia ellenes kijelentését olyan rágalmakkal, amelyek például náci nézeteket képviselnek és a holokausztot éltetik vagy tagadják.

A Sky Newsnak pedig azt is elmondta, hogy nem bánja, hogy felszólalt az ideológia ellen. Szerinte nagyon is fontos a biológiai nem elismerése, mert az egészségügyben is nagy szerepe van például.

Maya Forstater mellett egyébként a Harry Potter-könyvek szerzője, J. K. Rowling is kiállt. Az írónő maga is kritikusan tekint a genderideológiára, ami miatt őt is érték támadások és transzfóbnak nevezték.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019

Maya Forstater ügyével kapcsolatban korábban azt írta a közösségi oldalán, hogy az emberek úgy öltözhetnek és olyan neveket használhatnak magukra, amilyeneket csak akarnak. De az egyáltalán nem helyes, hogy nőket kényszerítenek ki a munkájukból csak azért, mert szerintük a biológiai nem valós tény.