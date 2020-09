A baloldalt most is a szemkilövető Gyurcsány Ferenc vezeti

„Több szempontból sem szabad elfelejteni az őszödi beszédet, egyrészt mert a rendszerváltozás óta ilyen hazugságon még közjogi tisztséget betöltő politikust nem kaptak, másrészt pedig azért sem, mert az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésével egyértelművé vált, hogy a baloldal a hatalomért bármire képes, hazudni vagy, ha lebukik, a hatalom megtartásáért, akár szemeket is kilövet” – mondta a Magyar Nemzetnek az őszödi beszéd kapcsán Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint

ez a baloldal most is itt van, és most is ugyanaz a baloldal, amelyik a hazugságokat és a szemkilövetéseket elkövette.