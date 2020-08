A 444, a 24 és a HVG is közreműködött az Index szétverésében

Újabb, a történtekre közelről rálátó szereplő ismerte el, hogy a baloldalnak köze volt az Index.hu szétveréséhez. Bodolai László után Bodoky Tamás, az Átlátszó.hu főszerkesztője a Reaktor Podcast adásában beszélt arról, hogy a 444.hu, a 24.hu és a HVG üzletileg jól járt, ezért „fűtötték az Index-konfliktust”. Erre már korábban is utaltak jelek: Varga Zoltán milliárdos üzletember lapja, a 24.hu fizetett hirdetésekben kezdte el terjeszteni az Index szétesésével foglalkozó cikkeiket.

Újabb bennfentes nyilatkozat támasztja alá, hogy az Index.hu szétrobbantásáért nem külső erők – a balliberális lapok sugalmazása szerint a nagyobbik kormánypárt – felelősek. Az Index.hu szerkesztőségén belüli hisztériát a balliberális médiumok is fűtötték, amelyeknek érdeke volt a legnagyobb hírportál meggyengítése. Csütörtökön a Reaktor Podcast vendége Bodoky Tamás, az Átlátszó főszerkesztője és Rényi Dániel, a 444.hu újságírója voltak – írja a Magyar Nemzet.

„Biztos, hogy benne van az Index-sztoriban az, hogy a konkurensek – de nem csak a 444, hanem mondjuk a HVG vagy a 24.hu – is fűtötték ezt a konfliktust egy kicsit, mert üzletileg ők jól járnak, ha az Index bedől vagy hátrébb sorolódik”

– összegezte Bodoky.

Az Origo szerint már korábban is voltak arra utaló jelek, hogy a baloldali társlapoknak érdekükben állt az Index meggyengítése. A 24.hu például több, egész pontosan tizenegy, az Index belháborújával és botrányával foglalkozó cikkét is fizetett hirdetésként kezdte el terjeszteni. Sokatmondó továbbá, hogy Pető Péter, a lap főszerkesztője már a felmondások napján vezércikkben jelentkezett be az Index „hagyományainak” folytatására és bár a 24.hu látszólag szolidaritást vállal baloldali társlapjával, mint Pető esete is mutatja, hamis a szolidaritás – fogalmaz a lap.

Bodoky megszólalásával a baloldali politikai körök újabb meghatározó alakja ismerte el, hogy a társportálok tevékenyen részt vettek az Index „bedöntésében”. Emellett az ezekkel a médiumokkal szimpatizáló baloldali pártok számára is fontos, hogy politikai-kommunikációs fegyverként szeretnék használni a témát a nemzetközi színtéren ősszel. Cseh Katalin, a Momentum uniós képviselője például csütörtökön felszólította Brüsszelt, finanszírozza a hazai baloldali sajtó működését.