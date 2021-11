6 millió 18 ezer a beoltott, 11 289 az új fertőzött, elhunyt 135 beteg

A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében szombattól visszatér az év első felében már megszokott maszkviselés a zárt helyiségekben.

A beoltottak száma 6 017 807 fő, közülük 5 788 775 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 765 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 11 289 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 998 488 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 135 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 32 780 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 837 584 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 128 124 főre emelkedett. 6122 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 613-an vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében szombattól visszatér az év első felében már megszokott maszkviselés a zárt helységekben és az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban ismét az oltás felvételére kérte az oltatlanokat: „nyakig vagyunk a negyedik hullámban, mindenki el fogja kapni a vírust, de nem mindegy, hogy milyen következményei lesznek. Akik nincsenek beoltva, azok életveszélyben vannak” – mondta.

Megjelentek a legújabb védelmi intézkedésekről szóló jogszabályok. Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett szombattól ismét maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat. A bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban az igazgatók és a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb munkahelyeken a munkáltatók határozhatják meg a maszkviselés szabályait. Az egészségügyi dolgozók és a betegek védelme, valamint betegellátás zavartalansága érdekében az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele december 10-ig, ha előző oltásuk óta már 180 nap eltelt. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szombattol-ismet-kotelezo-maszk-az-uzletekben-bevasarlokozpontokban

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében Oltási akcióhét lesz november 22-28. között, a kórházi oltópontokra akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra. Az Oltási akcióhéten különösen várjuk a még oltatlanokat és azokat is, akik a megerősítő harmadik oltást szeretnék felvenni. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasoljuk akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni. Az Oltási akcióhét részletei és az oltópontok elérhetőségei itt érhetőek el: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/gyorgy-istvan-oltasi-akciohet-indul-hetfon- – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A legfontosabb, hogy az oltatlanok mielőbb vegyék fel az oltást, hiszen az oltás legerősebb védelem a betegség súlyos lefolyása ellen. A beoltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

Az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni az első, az elmaradt második és a harmadik oltásra is.

Borítókép: Tussai Gábor orvos beolt egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcinával harmadik oltásként Szekszárdon, a Tolna Megyei Balassa János Kórház oltópontján 2021. november 18-án.