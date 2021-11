6 millió 13 ezer a beoltott, 10 767 az új fertőzött, elhunyt 131 beteg

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében Oltási akcióhét lesz november 22-28. között.

A beoltottak száma 6 013 007 fő, közülük 5 784 958 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 714 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 10 767 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 987 199 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 131 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 32 645 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 833 416 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 121 138 főre emelkedett. 5969 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 606-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében Oltási akcióhét lesz november 22-28. között, a kórházi oltópontokra akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra.

Az Oltási akcióhéten különösen várjuk a még oltatlanokat és azokat is, akik a megerősítő harmadik oltást szeretnék felvenni. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasoljuk akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni. Az Oltási akcióhét részletei és az oltópontok elérhetőségei itt érhetőek el: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/gyorgy-istvan-oltasi-akciohet-indul-hetfon- – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A járvány negyedik hullámának felszálló ágában vagyunk, a legnagyobb veszélyben az oltatlanok vannak, ezért kérik őket, hogy vegyék fel mielőbb az oltást. A beoltottak kevesebb, mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében november 22–28. között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon, azon a héten az oltatlanoknak akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra menni. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és az oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.

Novembertől ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni az első, az elmaradt második és a harmadik oltásra is.

Borítókép: Asszisztens beolt egy nőt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagjával a pannonhalmi Szent Márton Járóbeteg Központ oltópontján 2021. november 17-én.