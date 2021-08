5 millió 704 ezer a beoltott, 82 az új fertőzött, elhunyt 2 beteg

A beoltottak száma 5 703 883 fő, közülük 5 503 365 fő már a második oltását is megkapta.

Ezt ne hagyja ki! Pénzt hoz a gazdasági növekedés

82 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 203 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 beteg, így az elhunytak száma 30 054 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 772 241 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 8908 főre csökkent. 81 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavirus.gov.hu.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen a háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten. Az iskola közeledtével felhívják a szülők figyelemét, hogy augusztus 25-ig jelezhetik az iskoláknak, hogy kérik vagy nem kérik a 12 éven felüli gyermekük oltását, emellett továbbra is lehet a még beoltatlan gyermeket automatikusan regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló. Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni. Már 200 ezren a harmadik oltást is felvették.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi nyilatkozatában arra kért mindenkit, hogy győzzön meg még egy embert az oltásra, és akkor olyan védettségi szint alakul ki az országban, hogy a járvány negyedik hullámának ereje össze sem lesz hasonlítható a korábbi hullámokéval. A kormány szeptembertől újabb nagy oltás melletti kampányt indít.

Az iskolakezdés közeledtével az iskolákban is lehetőség lesz a 12 év feletti diákok oltására azoknak, akik valamilyen oknál fogva az interneten nem tudnak időpontot foglalni. A szülőnek legkésőbb augusztus 25-ig kell visszajelezni az iskolának, hogy kéri vagy nem kéri az oltást a gyermekének. Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott, ez a legegyszerűbb módja a gyermek beoltásának. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. https://koronavirus.gov.hu/cikkek/az-iskolakezdesre-az-iskolakban-lesz-oltasi-akcio12

Szerdáig még ki lehet tölteni a nemzeti konzultációs kérdőívet, amely a járvány utáni élet fontos kérdéseiről szól. Várják az emberek véleményét többek között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét és a családok további támogatását érintő kérdésekben. A konzultációs kérdőív online is kitölthető: https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/

A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérik, hogy regisztráljanak oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten vagy a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás. Részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/magyarorszag-az-elso-ahol-mar-harmadik-oltasra-lehet-idopontot-foglalni

Magyarország biztosítja az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel tovább növeli hazánk járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők Barabás és Záhony határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást.

Az EU-n belüli utazásokhoz, nyaralásokhoz elérhető az uniós oltási igazolás. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, javasoljuk, hogy digitálisan töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást. Részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/tajekoztato-az-unios-oltasi-igazolasrol

Az elhunytakról bővebben ezen a linken tájékozódhat.

Borítókép: Egy nő megkapja a német–amerikai fejlesztésű Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty vakcina harmadik, emlékeztető adagját a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2021. augusztus 23-án