november 1., szombat

Marianna névnap

14°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az igazság órája

1 órája

Vérfagyasztó, hogy a Tisza Párt a sorkatonaság visszaállítására célozgat (videó)

Címkék#Tisza Párt#sorkatonaság#nyugdíj

Ilyen az ellenzék, ez a valós programja, a magyar nyugdíjasok helyett ukrán és szír bevándorlókat támogatnának.

MW

Nagyon rossz irányba fog menni a világ, ha nem állunk ki a békéért, a meg kell erősíteni a magyar kormányt – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, a kormánypárt háborúellenes aláírásgyűjtéséről. Vannak olyan európai országok, ahol már újra bevezették a sorkötelezettséget. Magyarországon ez nem aktuális, kivéve a Tisza Párt vezető politikusánál, Magyar Péter katonai tanácsadójánál, az ukránpárti Ruszin-Szendi Romulusznál, aki egy lakossági fórumon megjegyezte: bárkit berántanak, ha itt baj van, mert a sorkatonaság nem szűnt meg, csak felfüggesztették. Ezek vérfagyasztó szavak, mert Brüsszel az oroszok elleni háborúra készül, Magyar Péter és a Tisza Párt pedig Brüsszel szoros szövetségese – fejtette ki a fővárosi képviselő.

20250514_114236_HBCP4796
Ha a Tisza kormányra kerülne, a magyar fiatalokat is az ukrán frontra küldenék
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás:  MW

A Tisza közeli nyugdíjszakértő, Simonovics András, aki meg akarja adóztatni a nyugdíjakat, meg akarja szüntetni a Nők40 programot, legfrissebb elszólásában arról beszélt, hogy sokkal fontosabb lenne a nyugdíjasutalványok helyett ukrán és szíriai bevándorlókra költeni a pénzt – ismertette az ellenzék legújabb programelemét Tóth Edina, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Erre már nincsenek, szavak, erre már nem lehet mit mondani – jegyezte meg. Ilyenek ők, ez az ő valós programjuk – hangsúlyozta a volt európai parlamenti képviselő, aki a műsorban megerősítette: Brüsszelben egy magányos nőnek a migránsok miatt már nem biztonságos a tömegközlekedés, de bizonyos helyekre jobb, ha autóval sem merészkednek a hölgyek egyedül.

A kettős mérce újabb példája

Az igazság órájában téma volt az is, hogy egy balliberális rendező azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a színdarabjában agyonverik Schmidt Máriát, a Terror Háza főigazgatóját, ismert jobboldali vezető személyiséget. Mint kiderült: a „művet” előadó társulatot a főváros támogatta. Ez is azt mutatja, hogy Magyar Péter és Karácsony Gergely között együttműködés született – hangsúlyozta Szepesfalvy Anna. Azért, hogy megszavazzanak egy törvénytelen költségvetést, például azt kérhették cserébe a tiszások, hogy Nagy Ervint és Bódis Krisztát különböző pénzosztó pozíciókba ültethessék be. Így született ez a csodálatos támogatás is – mondta a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője.

Ami történt, nagyon jó példája a kettős mércének – mutatott rá Tóth Edina. Fordított esetben a baloldal másnap Brüsszelig rohanna és az oktatási miniszter lemondását követelné. Én nagyon-nagyon hiányolom a máskor olyan hangos baloldali liberális nőjogi szervezetek tiltakozását: hol vannak most, miért vannak csendben, amikor egy nőt ennyire megbántottak, megaláztak, a halálát eljátszották? – kérdezte. Botrányos ez az egész, nagyon remélem, hogy a budapesti polgárok nem fognak elmenni és megnézni egy ilyen förtelmes színdarabot, mert ez nem a színpadra, hanem a kukába való – szögezte le az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik és hallgathatják meg:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu