Szijjártó Péter: nukleáris energia nélkül nincs energiabiztonság és nincs rezsicsökkentés (videó)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Párizsban megrendezett Nukleáris Világkiállítás panelbeszélgetésén kiemelte, hogy Magyarország tengerparttal és jelentősebb kőolaj- vagy földgázmezőkkel nem rendelkező országként egyedül az atomenergia révén lehet képes biztonságos, megbízható, környezetbarát módon és olcsón kielégíteni az elkövetkező évek során exponenciálisan növekvő elektromosáram-igényét.

Aláhúzta, hogy

ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik.

Illetve hozzátette, hogy utóbbi jelenleg Európa legnagyobb nukleáris beruházása, amelyen ráadásul a kontinens legjobb vállalatai dolgoznak együtt.

Ennek kapcsán pedig leszögezte, hogy

a nukleáris ipar az utolsó olyan területek egyike, ahol a józan ész alapján még továbbra is lehetséges a kelet-nyugati együttműködés, amire szavai szerint a paksi bővítés kiváló példa, ugyanis az orosz Roszatom mellett francia és német cégek is részt vesznek a projektben.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a magyar atomerőmű-beruházás nem áll szankciók hatálya alatt sem az Európai Unió, sem az Egyesült Államok részéről, így a munkálatokat fel tudják gyorsítani.

Erre azért van szükség, mert nukleáris energia nélkül Magyarországon hosszú távon nincs biztonságos energiaellátás. És nukleáris energia nélkül nem tudjuk fenntartani Európa legalacsonyabb áramárait a magyar családok számára

– figyelmeztetett.

„Éppen ezért a nukleáris ipart érintő minden negatív diszkrimináció ellentétes a nemzeti érdekeinkkel” – fűzte hozzá.