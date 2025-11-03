november 3., hétfő

Tisza adatszivárgási botrány

1 órája

Szijjártó Péter: lehet, hogy nem kellett volna ukrán szálú vállalatot alkalmazni (videó)

Címkék#Tisza Párt#Szijjártó Péter#adatszivárgás

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tisza adatszivárgására reagált. A tárcavezető szerint a Tisza Párt maga is felelős lehet a Tisza világ alkalmazásból történt adatszivárgásért, miután egy ukrán kapcsolatokkal rendelkező vállalattal szerződött.

MW
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke a Nemzeti meneten

Forrás: MW

Fotó: Máté Krisztián

„Adatszivárgás a Tiszánál” – írta a Facebook-oldalán közzétett videóhoz Szijjártó Péter. 

„Ugye a Tisza világ applikációból több felhasználó, talán az összes felhasználó adata is kiszivárgott. Magyar Péter arról beszélt, hogy külföldi szolgálatokkal kell szembenézniük az ő szakembereiknek. Külügyminiszterként vagy a kormánynak van-e azzal dolga ön szerint, hogy megvédjék ezeknek a magyar állampolgároknak az adatait külföldi szolgálatokkal szemben?” – tette fel a kérdést a felvételen az RTL riportere Szijjártó Péternek.

Nekem nem tisztem véleményt mondani arról, hogy a Tisza Párt helyesen döntött-e akkor, amikor egy ukrán szállal rendelkező céggel kötött szerződést akármilyen internetes vagy digitális dologra is, és nem tudom, hogy mennyire megalapozott a csodálkozása a párt elnökének akkor, amikor kiderül, hogy ezek az adatok aztán kiszivárognak

idézte a külgazdasági és külügyminiszter reagálását a Magar Nemzet.

Lehet, hogy nem kellett volna egy ilyen ukrán szálú vállalatot alkalmazni. Hogyha a párt elnökének van konkrét információja arra nézve is, hogy bármilyen külföldi szolgálat itt szerepet vállalt, akkor Magyarországon megvannak a megfelelő hatóságok arra, hogy feljelentést vagy bejelentést tegyen. Ha ezt nem teszi meg, akkor ezt csak egy ilyen szokásos médiahekknek meg puffogtatásnak tudjuk be. Még egyszer mondom, hogyha van konkrét információja, gyanúja, bármi, ami komolyan vehető, akkor azokat tárja fel

 – tette hozzá a tárcavezető.

