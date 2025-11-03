2 órája
Orbán Viktor: mit képzelnek ezek?
A miniszterelnök a Harcosok Klubjának küldött üzenetet, amelyben több témát is érintett. Orbán Viktor kitért a Tisza Párt adatszivárgási botrányára, de írt a brüsszeli fenyegetésekről és a nemzeti konzultációról is.
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka
„Az ukránok dolgoznak. Újabb botrány a Tiszánál” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktornak azt az üzenetét, amelyet a Harcosok Klubja tagjainak küldött.
„A Tiszánál Weber a főnök. Webernek Ukrajna a legfontosabb. A gazda parancsot ad, a fogott ember végrehajt, a magyar adatok így érkeznek Ukrajnába. Nem bonyolult” – foglalta össze a miniszterelnök.
Kitért arra is, hogy
Brüsszel bíróság elé akarja citálni Magyarországot, amiért nem engedi be az ukrán gabonát.
Mit képzelnek ezek?
– tette fel a kérdést, majd emlékeztetett: az ukránok nem tartják be a szigorú uniós előírásokat, az ukrán gabona silány minőségű és génmódosított. Mint írta, a magyar emberek nem ezt érdemlik.
Ráadásul, ha ráengednénk a magyar piacra az óriási mennyiségű silány ukrán vackot, akkor ez tönkretenné a magyar gazdákat. A magyar gazdákat meg fogjuk védeni
– jelentette ki.
Bejegyzése végén a kormányfő arról írt, ma is sűrű napja lesz.
Ma megbeszélések futószalagon. Lázár, Szijjártó, DPK. Pörgés van
– írta, majd emlékeztetett a nemzeti konzultációra és a háborúellenes aláírásgyűjtésre.
Szóljatok mindenkinek!
– emelte ki Orbán Viktor.