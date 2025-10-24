1 órája
Von der Leyen nem hagy fel a tervekkel, a háború felé vezeti Európát
Az Európai Tanács egyértelműen elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, ami magában foglalja a háborúban álló ország védelmi és biztonsági szükségleteinek a kielégítését is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben erősítette meg a terveket.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal Az Európai Tanács 2025. október 23-i ülésének előkészítése című vitában az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 22-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Ronald Wittek
Ursula von der Leyen az uniós tagállami vezetők tanácskozását követő sajtótájékoztatóján elmondta: a tanácsi következtetések erőteljesen fogalmaznak az Ukrajna szükségleteinek kezelésére irányuló közös uniós szándékról.
Az Európai Tanács nagyon világos elköteleződést vállalt ebben a kérdésben
– idézte a politikus szavait a Magyar Nemzet.
fogalmazott.
Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: a tagállamok felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki lehetséges megoldásokat a támogatás további formáira.
Ez a téma egyáltalán nem egyszerű, nagyon összetett, ezért megvitattuk. De az is világos, hogy több pontot még tisztázni kell, mélyebben meg kell vizsgálni, és tovább kell dolgozni rajtuk
– mondta.
Von der Leyen ismertette, hogy
„egyetértés volt abban, mit kell tenni – ez az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel –, és most azon kell dolgozni, hogyan válhat ez lehetővé, és mi a legjobb módja a továbblépésnek ezen a téren.”
Hozzátette, hogy a csütörtöki tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy azonosítsák azokat a pontokat, amelyeket még tisztázni kell. Ezzel összefüggésben Von der Leyen elmondta: elsősorban a befagyasztott vagyonra összpontosítanak, és különböző lehetőségeket kell megvizsgálni.
Megerősíthetem, hogy az Európai Központi Bank elnöke és az eurócsoport elnöke is nagyon világosan fogalmazott: ezek olyan kérdések, amelyeket kezelni kell – és kezelhetők is
– jelentette ki.
