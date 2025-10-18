október 18., szombat

Aláírásgyűjtés

1 órája

Vitályos Eszter: ne engedjük, hogy Brüsszel háborúba vigye Európát!

Címkék#Vitályos Eszter#Brüsszel#béke#háború#Ukrajna

A következő hetekben a kormánypártok aktivistái minden nagyvárosba és kisebb településre is eljutnak, és akár személyesen is megkeresik a polgárokat, hogy minél többen csatlakozzanak a békepárti aláírásgyűjtéshez.

MW
Vitályos Eszter: ne engedjük, hogy Brüsszel háborúba vigye Európát!

Vitályos Eszter kormányszóvivő

Forrás: MTI

Fotó: Kocsis Zoltán

A Fidesz azért indított aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert a háború kitörése óta az az álláspontja, hogy békére van szükség, és amíg a háború tart, Európa, így Magyarország sem számíthat gazdasági fellendülésre – jelentette ki Vitályos Eszter az aláírásgyűjtés szentendrei állomásán szombaton.

VON DER LEYEN, Ursula; ZELENSZKIJ, Volodimir
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
Fotó: Ida Marie Odgaard / Forrás: MTI/EPA

A körzet fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az látható, hogy Brüsszel háborúra készül, vagyis Európát háborúba akarják vinni Oroszország ellen – írja a Magyar Nemzet.

A Fidesznek a háború kezdete óta az az álláspontonja, hogy békére van szükség, tárgyalóasztalhoz kell ülni, mert a harctéren nem lehet békét teremteni.

A politikus szerint mindenki számára világossá kell válnia, hogy amíg a háború tart, addig Európa gazdasági fellendülése várat magára. 

Ebben a helyzetben pedig minden magyarnak is az az érdeke, hogy békében, biztonságban és jó anyagi körülmények között éljen; ezt blokkolja a háború. Ezért a Fidesz a brüsszeli háborús tervek ellen kíván kiállni az aláírásgyűjtéssel

– tette hozzá. Közlése szerint a következő hetekben minden nagyvárosba és a kisebb falvakba is el fognak jutni és akár személyesen is fel fogják keresni a polgárokat annak érdekében, hogy minél többen csatlakozzanak az aláírásgyűjtéshez.

Emlékeztetett arra: 

csütörtökön látott napvilágot egy olyan, az európai vezetők által fémjelzett felkészülési terv, amely további forrásokat kíván Ukrajna és a háború finanszírozására fordítani.

„A következő hétéves uniós költségvetésből például nyolcszázmilliárd eurót akarnak a hadiiparra és a háborúra fordítani, ami hátráltatja Európa fejlődését. Az is tudható már, hogy az EU vezetőinek törekvése szerint Ukrajna gyorsított eljárás keretében csatlakozhatna az Európai Unióhoz, és Brüsszel Ukrajna újjáépítésének költségeit is a tagállamokra szeretné hárítani” – sorolta.

Ellen kell állni annak a brüsszeli tervnek is, amely Magyarországot leválasztaná az olcsó orosz energiáról, mert annak megmaradása számunkra létkérdés

– mondta Vitályos Eszter.

 

