A választók négyötöde támogatja a többgyermekes anyák adómentességét

A többgyermekes anyák adókedvezménye a jövő évi választás egyik kulcskérdése, mert brüsszeli tervek és a Tisza Párt tanácsadói is a visszavonását szorgalmazzák, hasonlóan más, az Orbán-kormányok által biztosított családtámogatási programhoz.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint azonban elsöprő a kormányzati intézkedések társadalmi támogatottsága, hiszen a választók négyötöde (79 százalék) helyesli az adómentesség kiterjesztését és mindössze 18 százaléknyian ellenzik azt.

Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának népszerűségét mutatja, hogy a kutatás eredményei szerint nincs olyan demográfiai csoport, ahol ne lenne legalább kétharmados támogatottsága a többgyermekes anyák adómentességének. Mindössze a hagyományosan balliberális Budapesten (69 százalék) és a gyakran kormánykritikus attitűdű felsőfokú végzettségűek körében (66 százalék) regisztrálható 70 százalék alatti támogatás, még a fiatalok (18–29 évesek) 76 százaléka is pozitívan nyilatkozott a kérdésben. A többgyermekes anyák szja-mentessége egyértelműen vidéken (81 százalék), a 60 év felettiek (84 százalék), valamint az alapfokú végzettségűek (92 százalék) körében örvend elsöprő népszerűségnek.