Ukrajnába küldené a pénzt a Tisza (videó)

Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője a balos média Magyar Péter háborús menetéről szóló cikkeit elemezte. Kifejtette: az élő hírfolyamaikban ezek a portálok is beszámoltak a rendezvény kudarcos voltáról, hogy Magyar Péter beszéde közben megindultak egy csomóan haza, hogy nagyon szellősen töltötték meg a Hősök terét. Ezek után jött az, hogy a balliberális szakértők (Róna Dániel, Gulyás Márton, Lakner Zoltán, stb.) elmondták, hogy fényes siker született, 600 ezerrel többen vannak és hogy fantasztikus volt a beszéd. Én nem értem, hogy itt mi történik! – fakadt ki Szalai Zoltán.

A pénznek nincs szaga – jelentette ki az európai uniós csúcs kapcsán Szánthó Miklós. Emlékeztetett arra, hogy megy éjjel-nappal a magyar kormány és a magyar miniszterelnök kioktatása, hogy így Putyin-pártiak, úgy Putyin-pártiak. Amikor szóba kerül az, hogy uniós pénzintézeteknek el kellene vennie azt az orosz vagyont, amit náluk tárolnak (Hol tárolják ezt? Belga bankoknál!), akkor jön a belga miniszterelnök és azt mondja, hogy ez annyira nem lenne jó ötlet, ő ezt nem támogatja. Nyilvánvalóan azért, mert ha ilyet valaki egyszer meglép, soha az életben többet megbízható pénzügyi partnernek senki szemében nem fog minősülni, mert ez az jelenti, hogy te odaadtad valakinek a pénzedet megőrzésre, az pedig elvette és soha nem adja vissza – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ főigazgatója.