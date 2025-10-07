29 perce
Magyar Péter pártja Brüsszelt szolgálja, a magyar egyetemisták ellen fordult (videó)
A Tisza Párt és európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga újabb támadást indított több tízezer magyar egyetemista ellen, jelezte Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter közölte: a Tisza nem az egyetemisták, hanem Brüsszel mellé állt.
A Tisza Párt és európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga újabb támadást indított a magyar egyetemisták ellen
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
A Tisza brüsszeli módra el akarja hazudni a magyar egyetemistáknak járó Erasmus-programot és el akarja lehetetleníteni a sikeres Pannónia ösztöndíjprogramot. Mindezt olyan kollárosan – hívta fel a figyelmet Hankó Balázs, a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán megjelent videójában.
Tudjuk, minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tiszának
– idézte Hankó Balázst a Magyar Nemzet cikke.
A miniszter felidézte: Brüsszel még 2022 végén zárta ki jogtalanul a magyar egyetemistákat és a magyar kutatókat az Erasmus- és Horizont-programból. Az Országgyűlés Brüsszel javaslataira törvénymódosítással reagált, a kormány pedig elindította a sikeres Pannónia-programot, amelyben az elmúlt tanévben 8115-en jutottak ki nemcsak Európa, hanem a világ vezető egyetemeire – ismertette.
De mit is tartalmaz a módosító, hogy tisztán, és ne tiszán lássunk?
– tette fel a kérdést Hankó Balázs. Mint mondta,
a Tisza által az Európai Parlamentnek benyújtott módosító egyetért a magyar egyetemisták és kutatók brüsszeli kizárásával.
Egyetért azzal, hogy a magyar egyetemi alapítványok kuratóriumaiból a rektorokat és az egyetemi professzorokat zárják ki, és egyetért azzal is, hogy NGO-k mondják meg, kik lehetnek magyar rektorok, magyar dékánok, a kuratóriumok tagjai.
Hankó Balázs kiemelte:
Sőt, álságos, hazug módon pedig egy olyan virtuális keretet akar létrehozni az Erasmus-programban, amely nem kötődik a magyarokhoz, sőt másodrendű jogosultságokat biztosít csak. Valamint messze a Pannónia program keretének felét sem éri el
– mutatott rá a tárcavezető.
Mint mondta, a háttérben igazából az áll, hogy
a Tisza ahelyett, hogy a magyar egyetemeket, egyetemistákat támogatná, Brüsszel pártján áll.
Mert egy hónappal ezelőtt a hat egyetem pere Luxemburgban egyértelművé tette, hogy Brüsszel uniós jogot sértett, és a kizárás minden szakmai alapot nélkülöz, és semmilyen vizsgálat nem támasztja alá a döntés indokait.
Mi a magyar egyetemisták és kutatók jogos jussát akarjuk vissza. Mi a Pannónia-program sikerét és a HU-rizon program sikerét visszük tovább
– mondta videójában Hankó Balázs.
Magyar Péter zavarában megdicsérte a magyar oktatást, majd gyorsan visszakozott
Deutsch Tamás szintén a közösségi oldalán reagált, hangsúlyozva, hogy
a Tisza Párt sok tízezer magyar egyetemistára támad rá.
Megint belerúgnának a magyar diákokba és kutatókba Magyar Péterék – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában.
A Fidesz európai parlamenti képviselőjének
tájékoztatása szerint Kollár Kinga egy olyan módosító javaslatot nyújtott be a 2026-os uniós költségvetéshez, amelyikkel a brüsszeli hatalomgyakorlókkal együtt ütik-vágják a magyar egyetemistákat.