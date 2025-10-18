A Tisza Párt adóval, nem tisztelettel bánna a nyugdíjasokkal (videó)

Zsigó Róbert a Facebookon hívta fel a figyelmet arra, hogy a „Tisza Párt szakértője” szerint a párt kormányra kerülése esetén akár 20 százalékos nyugdíjadót is bevezetne. Az államtitkár kiemelte: ez évi 590 ezer forintos veszteséget jelentene egy átlagnyugdíj esetében – írja a Magyar Nemzet.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Zsigó szerint a Tisza Párt nemcsak a dolgozók bérét adóztatná 22 vagy 33 százalékos személyi jövedelemadóval, hanem a nyugdíjakat is. Hangsúlyozta: