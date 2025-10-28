október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tárgyalás Minszkben

2 órája

Szijjártó Péter: a biztonságos és sikeres párbeszédhez Eurázsián keresztül vezet az út

Címkék#biztonság#eurázsiai#Szijjártó Péter#hidegháború#Minszk

A biztonságos és sikeres párbeszédhez Eurázsián keresztül vezet az út, egyedül a kelet–nyugati párbeszéd javíthat a világ mai kritikus biztonsági helyzetén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

MW
Szijjártó Péter: a biztonságos és sikeres párbeszédhez Eurázsián keresztül vezet az út

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 27-én

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Minszkbe, hogy a globális biztonság kritikus állapotban van, a hidegháború vége óta egészen biztosan most a legrosszabb a helyzet, de talán a második világháború óta is igaz ez az állítás.

Csak akkor tudjuk javítani a globális biztonság helyzetét, ha visszatérünk a diplomáciához, a párbeszédhez. Ha erre képtelenek vagyunk, akkor igazán nagy baj lesz

– figyelmeztetett.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a párbeszédnek egy nagyon fontos tartóoszlopa az eurázsiai párbeszéd, amely egykor, nem is olyan régen, még erőssé tette Európát.

Úgyhogy vissza kell találnunk a biztonságos és erős Európához, ehhez a célhoz pedig az eurázsiai párbeszéden keresztül vezet az út, úgyhogy irány Minszk!

– mondta.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu