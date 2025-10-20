október 20., hétfő

Energiatanács

1 órája

Szijjártó Péter: ma durva nap lesz Luxembourgban (videó)

Címkék#Energiatanács#Európai Unió Külügyminiszteri Tanács#Szijjártó Péter#Luxemburg

„Ma durva nap várható Luxembourgban, ahol egyszerre ülésezik az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa és az energiatanács, a közösség teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, aminek az árát a magyar emberekkel akarják megfizettetni” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

MW
Szijjártó Péter: ma durva nap lesz Luxembourgban (videó)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, mielőtt útnak indult volna Luxembourgba, hogy kétfrontos harc várható az EU-s üléseken, de a kormány mindkét helyen meg fogja védeni Magyarország érdekeit.

A tárcavezető szerint szerencse, hogy a két ülésterem közel van egymáshoz, merthogy mindkét helyen meg kell védenünk a magyar érdekeket.  

A külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból

figyelmeztetett Szijjártó Péter.

Az EU teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, és ennek árát velünk, a magyar emberekkel akarják megfizettetni, ugyanis újabb pénzt és újabb fegyvereket akarnak Ukrajnába küldeni, ennek fedezeteként pedig az egekbe akarják emelni a rezsiköltségeket

– mondta.

„Itt, Magyarországon egyiket sem fogjuk hagyni. Harcolni fogunk mindkét ügyben ma is” – tette hozzá Szijjártó Péter.

