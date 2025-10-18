október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Háború

1 órája

Szijjártó: egy eltévedt rakéta, egy arra adott hirtelen reakció, és ott a baj

Címkék#eszkaláció#fegyver#Szijjártó Péter#külügyminiszter

Nyilvánvaló, hogyha a mai fegyverzeti viszonyokat tekintve kitör egy harmadik világháború, az jó eséllyel a Föld nagy részének megsemmisüléséhez vezethet – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy új videót.

MW
Szijjártó: egy eltévedt rakéta, egy arra adott hirtelen reakció, és ott a baj

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Soós Lajos

Egy eltévedt rakéta, egy arra adott hirtelen reakció, és ott a baj. Nyilvánvaló, hogyha a mai fegyverzeti viszonyokat tekintve kitör egy harmadik világháború, az jó eséllyel a Föld nagy részének megsemmisüléséhez vezethet, hiszen a kitör egy olyan háború, amely a világ nagyhatalmait állítja egymással szembe, akkor az lássuk be, nagyon nehezen képzelhető el nukleáris fegyverek bevetése nélkül – fogalmazott Szijjártó Péter, írja a Magyar Nemzet. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett: ezeknek egy nagyon apró töredéke képes arra, hogy olyan pusztítást hajtson végre, ami gyakorlatilag mostani történelmünknek a végét jelenti.

Remélem, hogy azért mindenkiben van annyi józan belátás, hogy ide nem akar eljutni. Viszont afelől meg meg vagyok győződve, hogy minden egyes nap, ami eltelik az ukrajnai háborúval, az újabb és újabb eszkaláció veszélyét hozza elő, és nem is feltétlenül szándékolt eszkalációnak a veszélyét, hanem itt sajnos véletlenek is járhatnak tragikus eredménnyel

– tette hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu