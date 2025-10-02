október 2., csütörtök

Diplomácia

42 perce

Szijjártó Péter: az ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról, különösen úgy, hogy országa nagyban függ az Európai Unió támogatásaitól – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az X-en.

MW
Szijjártó Péter: az ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Filip Singer

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ukrán elnök friss nyilatkozatára reagálva leszögezte, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek jár a tisztelet. 

Még Zelenszkij elnöktől is elvárjuk, hogy a tisztelet hangján beszéljen Magyarországról, a magyarokról

− közölte.

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

„Különösen úgy, hogy Ukrajna nagymértékben függ az Európai Unióból érkező támogatásoktól” − folytatta.

Márpedig európai uniós döntések nincsenek Magyarország nélkül, ha tetszik ez neki, ha nem

− mutatott rá.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy támogatni kellene Donald Trump amerikai elnök arra vonatkozó felhívását, hogy Európa ne vásároljon orosz kőolajat. 

Rövidlátás lenne szembemenni az Egyesült Államokkal - és a magyaroknak ezt világosan érteniük kell. Az Egyesült Államokból és más partnerektől származó energia képes betölteni az űrt az európai piacon

− mondta.

