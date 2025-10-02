1 órája
Szijjártó Péter: az ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról, különösen úgy, hogy országa nagyban függ az Európai Unió támogatásaitól – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az X-en.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Filip Singer
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ukrán elnök friss nyilatkozatára reagálva leszögezte, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek jár a tisztelet.
Még Zelenszkij elnöktől is elvárjuk, hogy a tisztelet hangján beszéljen Magyarországról, a magyarokról
− közölte.
„Különösen úgy, hogy Ukrajna nagymértékben függ az Európai Unióból érkező támogatásoktól” − folytatta.
Márpedig európai uniós döntések nincsenek Magyarország nélkül, ha tetszik ez neki, ha nem
− mutatott rá.
Volodimir Zelenszkij csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy támogatni kellene Donald Trump amerikai elnök arra vonatkozó felhívását, hogy Európa ne vásároljon orosz kőolajat.
Rövidlátás lenne szembemenni az Egyesült Államokkal - és a magyaroknak ezt világosan érteniük kell. Az Egyesült Államokból és más partnerektől származó energia képes betölteni az űrt az európai piacon
− mondta.