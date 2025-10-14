Szijjártó: minél előbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Brüsszelben

A tárcavezető az EU külkereskedelmi tanácsának informális ülését követően arról számolt be, hogy a világ gyorsan halad az újbóli blokkosodás irányába, ami óriási károkat okozna, ahogy történt az többek között Magyarországgal is a hidegháború alatt, és ezen az Európai Unió is rajtaveszítene.

„Az Európai Unió az elmúlt hónapokban, években rajtavesztett minden olyan megegyezésen, amelyet saját maga kötött, s általában rajtavesztett azon intézkedéseken is, amelyekhez pedig semmi köze nem volt"

- húzta alá.

„Az idő azt bizonyította, hogy a brüsszeli intézkedések egyrészt elszigetelték az Európai Uniót, másrészt pedig az európai gazdaságnak gyakorlatilag adtak egy óriási kiütést" - tette hozzá.

Erre példaként hozta fel először is, hogy

az Oroszországgal szembeni szankciókkal összeomlott az eddigi európai gazdasági növekedési modell, amely a fejlett nyugati technológiák és a keleti energiahordozók kombinációjára épült, és máig nem is lépett ennek semmi a helyébe.

Bírálta a kínai elektromos autóiparra vonatkozóan bevezetett, szavai szerint szintén rendkívül ártalmas vámokat, továbbá úgy vélekedett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrégiben megkötötte az „évszázad legrosszabb dealjét" az Egyesült Államokkal a vámokról.

Szijjártó Péter elmondta, hogy

az EU-s kereskedelmi biztos az ülésen „jól megünnepelte magát", hiszen szerinte ez egy fantasztikus megállapodás, azonban "a tények kevésbé zavarták", s „egyféle inzultusnak tekintette azokat a konkrét kérdéseket", amelyeket feltett neki, és nem is válaszolt rájuk.

„Szerintem a legegyszerűbb és legadekvátabb kérdés az, hogy az autóipar, az európai gazdasági gerince mennyivel károsodott, hogy az eddigi 2,5 százalékos vámokat az Európai Bizottság megállapodásának nyomán a hatszorosára, vagyis 15 százalékra emelték" - tudatta.

Illetve arra figyelmeztetett, hogy

a megkötött vámmegállapodás könnyen lehet még rosszabb is, Ursula von der Leyen ugyanis „teljesen felelőtlen és alaptalan vállalásokat tett" azzal kapcsolatban, hogy majd az EU mintegy 750 milliárd euróért fog energiahordozókat vásárolni az Egyesült Államokból, az európai vállalatok pedig 600 milliárd euró értékben beruházásokat fognak ott végrehajtani.

„Itt egy megalapozatlan, s minden alapot nélkülöző vállalást tettek az Egyesült Államok irányába akkor, amikor több százmilliárd eurós energiavásárlás és több százmilliárd eurós beruházás mellett kötelezték el magukat, ugyanis az Európai Bizottság nem vásárol energiát és nem is tud beruházást végrehajtani" - hangsúlyozta.