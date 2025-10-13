Rég várt hír 2 órája

Kiszabadult az utolsó magyar túsz is a Hamász fogságából

„Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából” – írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán hétfőn.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI Fotó: Soós Lajos

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám-megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára. Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is! – tette hozzá Szijjártó Péter.

