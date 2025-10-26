október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elemzés

58 perce

Szánthó Miklós: a Békemenet mint a trendforduló valósága

Címkék#Szánthó Miklós#program#Alapjogokért Központ

Öt pontban foglalta össze véleményét az Alapjogokért Központ főigazgatója.

MW
Szánthó Miklós: a Békemenet mint a trendforduló valósága

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

Öt pontban foglalta össze Szánthó Miklós a közösségi oldalán, miért is mutatja a hazai politikai trendek változását a Békemenet sikere - írta a Magyar Nemzet.

Nyár vége óta megváltozott a dinamika a magyar belpolitikában – állapította meg az Alapjogokért Központ főigazgatója az első pontban. „Az addig – valljuk be, erőteljes külső, brüsszeli, információs és médiabeli támogatással – növekvő Tisza megtorpant, a Fidesz átvette a kezdeményezést. Míg előbbinel kémbotrány, az ukrán szál felfeslése, újságírók bántalmazása és legfőképp az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervek kiszivárgása írta felül a robotikusan erősített trendi-fenszi-slimfites külcsínt, a jobboldal – főleg a digitális térbe berobbanó – kommunikációs mozgásokkal, valamint cselekvő tartalmakkal (családi adókedvezmény és az édesanyák szja-mentességének bővítése, Otthon start program, kkv-hitelezés stb.) vette át a kezdeményezést” – fogalmazott Szánthó Miklós.

A Magyar Péter lejtmenetbe kerülését detektáló balos nyilvánosság a Szőlő utcai álhírbotránnyal igyekezett (volna) megfordítani a trendet, de a bolseviki módszereket felvillantó koncepciós eljárás visszafele sült el, bizonyítva, hogy a magát »függetlenobjektívnek« hirdető médiagépezet a legalantasabb eszközöktől sem riad vissza, ha gyámolítottjáról van szó. Egyféleképp maguk árazták be előre, mire is lehet tőlük számítani a következőkben

– hívta fel a figyelmet a főigazgató.

A Tisza hazugságokra építő látszólagos előnye az volt, hogy igyekezett elhitetni magáról a választókkal: ők a változás, ha valakitől, csak tőlük lehet újat várni a »megmerevedett rendszerrel« szemben – írta a második pontban Szánthó Miklós. Rámutatott, az elmúlt hónapokban kiderült: a jobboldal valóban képes újat mutatni, új és jó lehetőségeket kínálni – melyek sikeres megvalósítására bizonyítékképp ott vannak az eddigi 15 év programjai, a rezsicsökkentéstől elkezdve a családpolitikán át a 13. havi nyugdíjig.

Magyar Péterékről viszont kiderült: ők, bár tényleg magukban hordozzák a változást, csak éppen annak a rossz verzióját, melyet minden magyar állampolgár a pénztárcáján érezne. A »mocskosfideszezés« katartikusnak hitt élményéből Tarr Zoltán (»nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk«) meg »szakértőik« nyilatkozatai sokakat gyorsan visszarántottak a rögvalóságba

– szögezte le Alapjogokért Központ főigazgatója.

A teljes cikkért kattintson. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu