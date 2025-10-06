38 perce
Orbán Viktor: Zelenszkij a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza
Kiderült, hogy Zelenszkij elnök szeretné eldönteni, mi a legjobb a magyaroknak – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Facebook
A miniszterelnök úgy fogalmazott, az ukrán elnök
Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.
„Tisztelt Elnök Úr! Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását” – fogalmazott a magyar kormányfő Zelenszkijnek üzenve, és hozzátette,
Soha egyetlen ország sem zsarolta még be magát Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés nem hagy teret a kétértelműségnek: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag.
Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a magyar nép döntött. Elsöprő többséggel nemet mondtak Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson.
Ha ezt meg akarja változtatni, a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja a barátkozásnak
– tette hozzá az ukrán elnöknek címezve szavait.
A miniszterelnök arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij kijelentette: Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle.