Mentelmi jog

2 órája

Orbán Viktor: a Tisza Pártnál kilóg az ukrán lóláb

Orbán a Tisza Párt körüli botrányokra reagálva azt írta, hogy a párt háza táján „kilóg az ukrán lóláb”, és nem lehet külpolitikát folytatni, ha valaki idegen országoknak kötelezi el magát.

Orbán Viktor: a Tisza Pártnál kilóg az ukrán lóláb

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

„Tisza: made in Ukraine. A Tisza Párt háza táján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Magyar Péter
Fotó: Isza Ferenc / Forrás: AFP

A kormányfő szerint a világról, az ország ügyeiről és a külpolitikáról lehet vitatkozni, de 

„úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből”, vagy ha valaki „egy idegen országnak kötelezi le magát”. 

Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Ez oda vezet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején.

Hétfőn arról számoltunk be, hogy a Tisza Világ mobilalkalmazásból csaknem húszezer szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre, és a kiszivárgott információk szerint ukrán fejlesztők is részt vehettek az üzemeltetésben.

Emellett az Európai Parlament a héten dönt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, aki a 2024-es „diszkóbotrány” után garázdaság és rongálás gyanújával áll eljárás alatt. A brüsszeli vizsgálat hónapok óta húzódik, ami sokak szerint a politikai befolyás és kettős mérce újabb példája.

 

