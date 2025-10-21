51 perce
Orbán Viktor: a nyugdíjakat is megadóztatná a Tisza, folytatnák a baloldali hagyományt
Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, amely folytatja a baloldali hagyományt – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében miniszterelnök. Orbán Viktor szerint nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én
A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és
most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása.
Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak. Majd egyszer
– mutatott rá a kormányfő.
„Degresszió, progresszió, agresszió”
– sorolta a Tisza Párt kapcsán felmerült fogalmakat.
Hangsúlyozta: a magyar gazdaságpolitikának nem Brüsszel, hanem a magyar emberek érdekeit kell szolgálnia.
Szerintünk nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják. A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja. Akkor jó, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon. Akkor jó, ha az energiaárakat féken tartjuk. És akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük
– jelentette ki Orbán Viktor.