Orbán Viktor: nagyra becsüljük a türk világ békepárti elkötelezettségét (videó)

Orbán Viktor a türk államok békepárti elkötelezettségét hangsúlyozta Azerbajdzsánban, a Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján.

Orbán Viktor miniszterelnök Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Magyarország és a türk államok megerősítették elkötelezettségüket a béke mellett. Míg az EU háborút folytat az ukrán fronton, mi együtt állunk a párbeszéd és a tartós béke mellett” – idézte a Magyar Nemzet a bejegyzést, amit az X közösségi oldalán tett közzé a kormányfő.

Az Európai Unió ma háborús üzemmódban működik. Az Európai Unió ma egy háborús stratégiát követ, amelynek az a célja, hogy katonai eszközökkel az ukrán frontfonalon megnyerje a háborút Oroszország ellen. Az orosz–ukrán háborút az Európai Unió saját háborújává nyilvánította

– hívta fel a figyelmet beszédében a miniszterelnök.