1 órája
Az ukrajnai menekültek segítéséről egyeztetett Orbán Viktor és a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere
A háború 2022-es kitörése óta több mint 52 ezer ukrán menekültnek nyújtott Magyarországon segítséget a Szuverén Máltai Lovagrend, amely az üldözött keresztények és kisebbségek védelmében is erősíteni kívánja együttműködését a magyar kormánnyal – közölte az egyházi szervezet Orbán Viktor hétfői látogatását követően.
Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Fra’ John Dunlap, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterének találkozója Rómában 2025. október 27-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
A közlemény szerint a magyar miniszterelnök és John Timothy Dunlap, a római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere az ukrajnai béke lehetőségeiről, valamint a gázai tűzszünet fenntartásáról egyeztetett egymással.
A több mint 900 éves, világszerte működő rend vezetője az Aventinus-dombon található palotaegyüttesben fogadta a miniszterelnököt.
A találkozó végén kiadott közlemény szerint a felek kiemelték a rend Magyarországon végzett munkáját, amelynek keretében a háború 2022-es kirobbanása óta több mint ötvenkétezer ukrán menekültnek nyújtott segítséget, orvosi ellátást és integrációs programokban való részvételt biztosítva.
A Máltai Lovagrend kiválónak értékeli a Magyarországgal 1990 óta fenntartott kapcsolatot. A rend a legnagyobb magyarországi szociális hálózatot tartja fenn, majdnem százötven intézményben napi több mint 13 ezer emberen képes segíteni.
A nagymester és Orbán Viktor az együttműködés további bővítését szorgalmazta harmadik országokban is, a Hungary Helps kormányprogram keretében.
Emlékeztettek a 2024-ben aláírt szándéknyilatkozatra, amely a rend és a magyar kormány együttműködését erősítette meg az üldözött keresztények és más vallási és etnikai kisebbségek védelmében.
A Máltai Lovagrend római székhelye különlegességének számít, hogy a bejárati kapu kulcslyuka egyenes rálátást nyújt a Szent Péter-bazilika kupolájára. Orbán Viktornak is megmutatták a rendkívüli látványosságot.