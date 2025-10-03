Orbán Viktor: nem akarunk meghalni Ukrajnáért (videó)

Cikkünk frissül.

– Nem véleményvita van az Európai Unióban, hanem a cselekvésről gondolunk teljesen mást az Ukrajnában folyó háborúról – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A miniszterelnök részt vett Koppenhágában az uniós csúcson, ahol első alkalommal ismertették azokat a konkrét terveket, amelyek az unió háborús stratégiájáról szól.

A beszélgetést itt tudja megtekinteni:

– A vélemények tetteket és cselekvést takarnak. Amikor azt mondják a többiek, hogy Ukrajna a mi háborúnk, azt jelenti, hogy fegyvert, pénzt, talán később embert is kell küldeni. Ez nem egy véleményvita, itt az a kérdés, hogy mit csinálunk – foglalta össze a tanácskozás fő témáját Orbán Viktor. A kormányfő szerint az európai háborús stratégia, amit a koppenhágai uniós csúcson bemutattak, tévedésen alapul.

Emlékeztetett: minden nap meghal több ezer ember, elégetnek sok százmillió eurót és folyamatos a kockázata annak, hogy az európaiak is egyre mélyebben vonódnak be a háborúba. A végén pedig azok kerekednek felül, akik embert akarnak küldeni Ukrajnába. Elköltöttek eddig 170-180 milliárd eurót, miközben Európa komoly gazdasági bajban van. Ennek a stratégiának nincs racionális alapja, ez az egész egy délibáb – tette hozzá.

A kormányfő szerint Magyarország ezzel a véleményével a színpadon egyedül áll, a szlovákok néha mellénk állnak, de a nem nyilvános megbeszélések alapján elárulta: egyre több ország érzi úgy, hogy belesodródunk a háborúba. A legtöbb európai országban ráadásul óriási a baj – tette hozzá. Nálunk bővülő gazdaságpolitika működik, de Nyugaton növekvő rezsi, gazdasági teljesítménycsökkenés van. Ezért is van egy olyan elképzelés, hogy vegyük el az orosz pénzt, és használjuk az oroszok ellen. A kormányfő a kétségbeesett európai ötletekből azt látja, hogy komoly bajban vagyunk.

Egyenként mindenkinek joga van ahhoz, hogy a saját népe eldöntse, mit akar. A magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal – szögezte le Orbán Viktor. Ő ezt megérti, mert osztoznánk egy nehéz helyzetben lévő ország sorsával. Szerinte segíteni kell őket, de nem szabad magunkra venni a ruhájukat. Magyarországot meg akarja kímélni tőle, hogy háborúba kerüljön az oroszokkal.

Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Azt javasolja, hogy kössünk az ukránokkal megállapodást, mint a britekkel és a törökökkel, de ne vegyük fel őket az EU-ba.