Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett

Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a reggeli rádiós interjúban azt mondta, hogy Európán kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen békecsúcsot, de Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely. Hangsúlyozta, hogy a kontinensen Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke pártján állt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Magyarország kiválasztása a tárgyalások helyszínül közös döntés eredménye volt. Az ország szuverén pozíciót képvisel, annak ellenére, hogy Budapest tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak.