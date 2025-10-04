Orbán Viktor fix három százalékos hitelt jelentett be a vállalkozóknak is (videó)

Beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara első termetesebb, látványosabb gyümölcse. Ha ezt végre tudjuk hajtani, akkor a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások jövedelmezősége is növekedni fog – mondta Orbán Viktor a szombati sajtótájékoztatón. Mint a kormányfő fogalmazott, az újságok gazdasági rovatánál Európa gazdaságáról nem lehet túl pozitív kontextusban olvasni. Az energiaárak az egekben vannak, és itt van az orosz-ukrán háború is, amelybe önti a pénzt az unió. – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kereskedelmi kamarával kötött megállapodás a fejlődésről szól a kormányfő tájékoztatása szerint.

A kormány első intézkedése, amelyhez nagy reményeket fűz, az a három százalékos otthonteremtési hitel. A második pillér a vállalkozásoknak nyújtandó hitel. A harmadik pont az a családokat érintő adócsökkentés.

Tájékoztatott: lesznek majd vállalkozókat érintő adócsökkentések is a jövőben, ez lesz a negyedik pont.

Most a második pontról fognak tájékoztatást adnak tájékoztatást: a vállalkozások számára is elérhetővé teszik a fix három százalékos kamatozású hitelt.

– Hogyan tudjuk a magyar vállalkozásokat könnyen igénybe vehető hitelekhez juttatni, szabad felhasználással, fix kamattal? Ezen szempontok mentén dolgoztuk ki az új hitelt, amely október 6-tól a magyar kis-és középvállalkozásoknak 150 milliós 3 százalékos fix kamatozású hitelt nyújt, amit a Széchenyi Kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz – jelentette be a miniszterelnök.

A magyar vállalkozó olyan, mint hajós a Dunán

Nagy Elek azt mondta, a magyar vállalkozó olyan, mint hajós a Dunán, mindig megtalálja a módját, hogy célba érjen, most pedig a hajósok egy erősebb hajót is kapnak az evezők mellé.

Mint fogalmazott, kamarai reneszánsz programot indítottak el egy éve, ez vállalkozásbarát környezetet és kiszámíthatóságot jelent. Idén májusban a kormánnyal újszerű megállapodást kötöttek, 5 nagy fejezetet előirányozva a vállalkozások versenyképességének elősegítése érdekében.

A kamara több mint egymillió vállalkozás tömörít, a vállalkozók véleménye fontos, az igényeket közvetíteni tudják. Ezeket egyeztetve születnek meg azok a javaslatok, melyek a magyar gazdaság érdekeit szolgálják.

A tudás alapú gazdaságban hisznek, ezt a tudás alapú kamara tudja segíteni

– hangsúlyozta. Jelezte, együttműködnek a nemzetgazdasági az igazságügyi, az energiaügyi, a kulturális és innovációs minisztériummal is. Dolgoznak a mesterséges intelligencia felhasználását célzó pénzügyi programokon is.