Orbán Viktor: ha háború van, nincs fejlődés, ha béke van, van fejlődés (videó)
A miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcsról jelentkezik a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Erős nap volt a tegnapi, szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, az 56-os hősökre emlékeztünk, és arra, hogy a legnehezebb időkben is kiállunk a fontos ügyekért – idézte fel Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A kormányfő az uniós csúcs helyszínén, a brüsszeli közmédia központban azt mondta: hálás a művészeknek, akik szereplésükkel kivették a részüket az október 23-i megemlékezésből – írja a Magyar Nemzet.
– A közös éneklés kinyitja a szíveket. Ezért fontos, hogy a művészeink visszasegítsenek ehhez minket – jegyezte meg a kormányfő.
Mire ideértem, már égett a ház
– utalt az uniós csúcsra, ahová a békemenet után érkezett. Megjegyezte: szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és az európai gazdaságra nézve is.
– Elfogyott a pénz – tette hozzá. Az előrejelzések szerint 2026-ban az eurózóna növekedése egy százalék lesz, miközben akikkel versenyeznek, mint az USA vagy Kína, ennél nagyobb lesz a gyarapodás.
